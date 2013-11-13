Suriye'de cihada giden Alman genç nasıl kurtarıldı?

Independent, ailesinden kaçıp Suriye'de "cihada" katılan Alman gencin öyküsüne yazdı. 16 yaşındaki Pero ailesine kentte bir gösteriye katılıp, geceleyin bir arkadaşının evinde kalacağını söyledikten sonra kayıplara karışmış. Bir gün sonra ise annesine telefon edip, Suriye'de olduğunu söylemiş. Pero ve diğer 22 kişi önce uçakla Antalya'ya gitmişler, oradan da karadan Suriye'ye... Independent bu grubun, Suriye'deki bazıları el Kaide bağlantılı islamcı örgütlerde savaşmak için bölgeye giden Avrupalı gençlerin bir örneği olduğunu belirtiyor.

Gazeteye göre, Avrupalı güvenlik yetkilileri bu kişilerin geri döndüklerinde ciddi terör riski oluşturmasından kaygılı. Makedonya kökenli olan Pero Suriye'ye gitmesinden bir yıl kadar önce giderek daha içe kapanık ve sofu bir genç haline gelmiş. Pero'nun ailesi Alman yetkilileri çocuklarının Suriye'ye gittiği konusunda uyarmış. Pero da ailesine bir gerilla kampı yakınlarında hepsi Almanca konuşan kişilerle birlikte kaldığını söylemiş. Ailesi ona telefonla ancak akşam 9'dan sonra, üstü olan bir Türk'ün aracılığı ile ulaşabiliyormuş. Bu kişi Pero'nun babasına çocuklarına yardım etmek istiyorlarsa, ona bir kurşun geçirmez yelek, bir de Kalaşnikof almasını tavsiye etmiş. Sonunda ailesi bir imamın da tavsiyesiyle Pero'yu kaçırıp, Almanya'ya götürmeye karar vermiş. Aile dostu bir Türk polisi de kendilerine yardımcı olmuş.

Babası ve annesi Antakya'ya gitmiş ve Pero ile Antakya'da bir otelde buluşmak üzere sözleşmişler. Pero Antakya'da otobüsten inince polisler onu yakalayıp otele götürmüşler. Pero ve annesi gözyaşları içinde birbirlerine sarılırken, babasının da gözlerinden yaşlar boşalıyormuş. Almanya'da Pero hakkında dava açılmamış ancak yetkililer onu "davadan döndüğü" için hayatının tehlikede olabileceği konusunda uyarmış.

Independent bu öykünün tüm aile sarmaş dolaş olmuş halde mutlu sonla bittiğini aktarıyor.