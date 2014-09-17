Independent: Suriye, ABD'ye IŞİD mektubu gönderdi, işbirliği teklif etti

Independent gazetesinden Robert Fisk, Suriye'nin ABD'ye bir mektup göndererek kendisine İslam Devleti adını veren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı işbirliği teklif ettiğini yazdı.

"Esad'ın Amerika'ya mektubu" başlıklı yazısında Fisk, "Suriye Washington'a yazdığı resmi bir mektupta, yeminli düşmanını IŞİD'e karşı savaşta işbirliği yapmaya çağırdı" diyor. Fisk, bunun Obama'yı diplomatik bir sorunla karşı karşıya bıraktığını söylüyor ve ekliyor: "Herhangi bir işbirliğinin maliyeti büyük olabilir."

Fisk'e göre Obama bu teklifi reddetmek zorunda, ancak bunu biraz da olsa utanç hissetmeden yapamayacak.

ABD'nin Temsilciler Meclisi'ne hitaben Suriye parlamentosu sözcüsü Muhammed Cihad el Laham tarafından yazılan mektupta Kongre ve Senato üyeleri, IŞİD, El Nusra Cephesi ve başka gruplar tarafından düzenlenecek olan "olası bir kirli bombalı saldırıdan Amerikalıları ve Suriyelileri kurtarmak için" işbirliğine çağrılıyor.

Mektupta ABD'nin IŞİD'e karşı savaşta yardım etmeyi ve eğitmeyi düşündüğü "ılımlı" muhalefet gruplarının ise IŞİD'i destekleyen gruplardan farkı olmadığı söyleniyor. Mektup "ılımlı muhalefet" diye anılan grupların "bir masumu, başı kesilen Amerikalı gazeteciyi IŞİD'e sattığını" söylüyor.

"Bu grupları ABD silahlarını IŞİD'e satmaktan alıkoyan hiçbir şey yok" diyen mektup, bu durumun bahsedilen gruplar için normal olduğunu söylüyor.

Mektupta Suriye rejimi yanlısı olmayan cihatçı bireylerin silahlandırılmasının Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi'nin 'terörizmle savaş içim işbirliği üye devlet arasında olmalıdır" kararına aykırı olacağı hatırlatılıyor. Söz konusu karar geçen ay IŞİD'e ve El Nusra Cephesine yabancı savaşçı akınını ve mali yardımını kesebilmek için alındı.

Fisk, bundan sadece bir yıl önce ABD'nin Suriye rejimini bomba ve füzelerle yerle bir etmek istediğini, şimdi ise "IŞİD rejimini bomba ve füzelerle imha etmek istediğini, Suriye'nin Washington'un aradığı destek için bir fiyat biçeceğini" yazıyor.

BBCTürkçe