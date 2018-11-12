Independent: May olağanüstü kabine toplantısından vazgeçmek zorunda kaldı

İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden Independent'ın haberine göre Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını onaylatmak için Pazartesi günü yapmayı planladığı olağanüstü kabine toplantısında vazgeçti.



Habere göre, Brexit anlaşmasına ilişkin hazırlıkların Salı gününe kadar tamamlanamayacağından toplantı planından vazgeçildi.



Independent'in dayandığı kaynaklar, anlaşmanın Kabine'de görüşülmesinin ertelenmesinin Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin onanacağı bir zirvenin Kasım ayı içinde düzenlemesi olasılığını azalttığına da dikkat çektiler.



Independent'ın haberine göre May, kabine içinde gördüğü direnç nedeniyle toplantı düzenlememeye karar verdi.