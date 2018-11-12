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Dünya

Independent: May olağanüstü kabine toplantısından vazgeçmek zorunda kaldı

Celal Sönmez / Londra, 12 Kasım (DHA) - Independent gazetesinin haberine göre Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını onaylatmak için Pazartesi günü yapmayı planladığı olağanüstü kabine toplantısında vazgeçti

12 Kasım 2018 12:01

Celal Sönmez / Londra, 12 Kasım (DHA) - Independent gazetesinin haberine göre Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını onaylatmak için Pazartesi günü yapmayı planladığı olağanüstü kabine toplantısında vazgeçti.
Habere göre, Brexit anlaşmasına ilişkin hazırlıkların Salı gününe kadar tamamlanamayacağından toplantı planından vazgeçildi.
Independent\'in dayandığı kaynaklar, anlaşmanın Kabine\'de görüşülmesinin ertelenmesinin Avrupa Birliği\'nin Brexit anlaşmasının üye ülkeler tarafından imzalanması için, Kasım ayı içinde özel bir zirve düzenlemesi olasılığını azalttığına da dikkat çektiler.
Independent\'ın haberine göre May, kabine içinde gördüğü direnç nedeniyle toplantı düzenlememeye karar verdi.

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