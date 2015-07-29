Independent: Kürtlerle çatışma IŞİD'in menfaatine olabilir

Independent gazetesinin tecrübeli Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn yazısına, Türkiye'nin yeni "terörle mücadele atağının" şu ana kadar temel olarak Suriye'deki IŞİD'dense Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik olduğunu belirterek başlıyor.

Yazıda IŞİD ve PKK'ya yönelik saldırıların sayısına dikkat çekiliyor: "Operasyonların ilk iki gününde Suriye'ye sadece birkaç uçak gönderilmişken, yaklaşık 400 PKK hedefini vurmak üzere 185 saldırı yapıldı."

Ancak Cockburn'e göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asıl hedefinde PKK değil, Haziran ayındaki seçimlerde AKP'nin oylarının düşmesine neden olan HDP var: "Eğer HDP itibarsızlaştırılır ya da oylarının yüzde 10 barajının altında kalması sağlanırsa, Erdoğan parlamentoda istediği çoğunluğu yeniden kazanabilir."

Cokcburn, Türkiye'de yaşanan durumla 1900 yılında İngiltere'de yapılmış "haki seçim" arasında parallellik kuruyor. Söz konusu seçim Boer Savaşı sırasında yapılmış ve "Muhafazakarlar, Liberalleri vatansever olmamakla suçlayarak" seçimi kazanmıştı.

Erdoğan'ın da aynı şekilde HDP'yi şeytanlaştırarak seçimi kazanmayı ümit edebileceğini belirten Cockburn, yazısına şöyle devam ediyor:

"Türkiye'nin IŞİD'e karşı savaşa katılımının Suriye'de nasıl bir etkisi olursa olsun, bu durum asıl olarak Türk- Kürt iç savaşını yeniden ateşledi. Bu NATO'yu şu an için, en azından Türkiye IŞİD'e karşı mücadele verdiği sürece, rahatsız etmiyor gibi görünüyor."

Deneyimli gazeteci şu ana kadar 'havlamamış tek köpeğin' IŞİD olduğunu belirtiyor ve örgütün Suruç'ta 32 kişinin öldürüldüğü saldırıyı hala üstlenmediğine, kendisine yönelik saldırılara da karşılık vermediğine dikkat çekiyor. Yazı şu satırlarla devam ediyor:

"Türk hükümetinin PKK'ya saldırıları -örgütün Suriye koly olan PYD'nin, IŞİD'in en etkili düşmanı olduğu göz önünde bulundurulursa- IŞİD'in mefaatine olabilir. Türkiye'nin hava üslerini açmasının Suriye için 'oyun değiştirici' bir faktör olduğunu söyleyen ABD'li yetkililer, hayal görüyor olabilir. ABD'nin IŞİD'le mücadelede tamamen hava operasyonlarına bağımlı olması, bir sorun. Sadece bombardımanla IŞİD'i yenemezler."