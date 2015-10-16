Independent: Kürtler, ABD ile Türkiye'nin arasını açtı

İngiliz Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, Türkiye'de PKK ile çatışmaları ve seçim öncesi havayı değerlendirdiği yazısında, Kürtlerin Washington ile Ankara'nın arasını açtığını belirtti.

Yorum yazısı Türk hükümetinin Rusya ve ABD'nin Ankara Büyükelçilerini ayrı ayrı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, ülkelerinin Suriyeli Kürtlere verdiği destekten şikayet ettiğini hatırlarak başlıyor.

'Her alanda düşman olan ABD ve Rusya'nın, PKK'nın Suriye'deki koluna (YPG) yardım noktasında birleştiğini' belirten Cockburn, bu iki ülkenin desteğiyle birlikte, Türkiye ordusunun Kürtlerin kontrol alanını genişletmesini engellemesinin imkansız olduğunu ifade ediyor.

Cockburn, geçen ay Independent'a konuşan bir Demokratik Birlik Partisi (PYD) yetkilisinin verdiği bilgiye göre yaklaşık 50 bin YPG'li olduğunu hatırlatıyor ve "YPG Suriye'de IŞİD'e karşı en etkili mücadeleyi veren grup olarak kabul ediliyor" diyor. ABD'nin YPG'ye yaklaşık 120 ton silah ve cephane gönderdiğine de dikkat çekiyor.

Yazıda Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun bu silah sevkiyatını eleştirerek, silahların PKK'nın eline geçerek Türkiye'ye yöneleceğini söylediği, "Türkiye'ye savaş açmış olan bir terör örgütüyle iş birliğini asla kabul edemeyiz" dediği belirtiliyor.

Türkiye ile Suriye arasındaki yaklaşık 900 kilometrelik sınırın yarısının YPG'nin elinde olduğunu yazan Cockburn, Kürtlerin şimdi de IŞİD'in elinde kalan son sınır kenti Cerablus'u almaya çalışacaklarını yazıyor.

"Türk- Kürt çatışması kızışacak"

Deneyimli gazeteci Türkiye'de 7 Haziran genel seçimlerinin sonuçlarını hatırlattıktan sonra, yazısına şöyle devam ediyor:

"Temmuz'da Türk ordusu Türkiye ve Irak'taki PKK hedeflerine yönelik operasyonlarına yeniden başladı. Ondan sonra da Türk- Kürt ilişkileri hızlı bir şekilde bozuldu ve Ankara'da 100 kişinin öldüğü saldırıyla doruğa çıktı".

Saldırının ardından Kürtlerle Türklerin daha da kutuplaştığını belirten Cockburn, Türkiye- İzlanda futbol maçı öncesinde Ankara'da ölenler için yapılan saygı duruşunu protesto eden Türk taraftarlar olduğuna dikkat çekiyor.

Yazı şu tespiterle sonlanıyor:

"1 Kasım'daki seçimin sonucu ne olursa olsun, Türk hükümeti ve Kürtler arasındaki savaş daha da kızışacak. Suriye'nin kuzeydoğusundaki yarı federal devletin kontrolünü elinde tutan PKK'nın ABD ve Rusya ile arası iyi. Rusya, İran ve ABD'nin Suriye'deki savaşa daha da müdahil olmasıyla, Türkiye'nin buradaki etkisi giderek azalıyor. Ankara ise en önemli sınavını, PYD, ABD ve Rusya'nın da desteğiyle, Halep ile Türkiye'yi bağlayan kara yolunu ele geçirmek için bir saldırı yaparsa verecek."