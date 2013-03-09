Independent: Iraklı Kürtler, petrolle bağımsızlıklarını alabilir

İngiltere'nin Independent gazetesinin yazarı Patrick Cockburn, Türkiye ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasında imzalanan yeni petrol boru hattı anlaşmasının Kuzey Irak'taki Kürtlere ekonomik ve siyasi bağımsızlık verebileceğini yazdı.

'10. yılında Irak: Ölümlerden Dolarlara, Kürtler Nasıl Zengin oldu?' başlıklı yazısında Patrick Cockburn, petrolün zenginleştirdiği Kuzey Irak'ın 10 yıl sonra soykırım ve savaşın ardından ilk kez ekonomik ve siyasi olarak bağımsız olabileceğini aktardı. Yazar, Irak'ın geçmişte Saddam'ın en büyük suçuna sahne olduğunu; şimdi ise insanlarına hem tehdit hem fırsat sunan en yeni petrol sahalarına sahip bir ülke olduğu yorumunu yaptı. Kuzey Irak'ın kendini 'Ortadoğu'nun yeni ekonomi kaplanı' olarak sunduğunu ve ülkenin diğer kısmına göre belirgin bir zenginlik içinde olduğunu aktaran yazar yazısında şöyle devam etti:

"Bir zamanlar haritada bulunmayan kent, şimdilerde Almanya, Türkiye, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen iş adamlarını karşılıyor. 50-60 yabancı petrol firması burada yatırım yapıyor ve bu şirketler, Irak'ın geri kalanında bulamadıkları şartları, güvenliği ve hükümet desteğini buluyor."



'Kürtler denge kurmak için kumar oynuyor'



Cockburn yazısında, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında inşaa edilen yeni petrol hattının buradaki Kürtlere, Bağdat'ın izni olmaksızın ham petrol ihraç etmelerine ve bunun karşılığında ödenme almalarına olanak sağlayacağını ifade etti. Ortadoğu'daki politik coğrafyanın Iraklı Kürtler'e avantaj sağlayacak biçimde değiştiğini yazan Cockburn, bölgede eşi görülmemiş politik bir değişim görüldüğünü belirterek "Türkiye'ye boru hattı yapımı bittiğinde ciddi kararların Kürtler ve komşuları tarafından alınması gerekiyor" diye yazdı. Cockburn, bir uzmanın 'Türkiye blöf mi yapıyor ya da Bağdat'dan vaz mı geçecek? sorusunu da aktardı. Cockburn, 'Kürtler Türkiye, Bağdat ve İran arasında denge kurmak için yüksek hisselerle kumar oynuyor. Şimdiye kadar bunu başarıyla yaptılar ancak bu duruma fazla güveniyorlar' diye yazdı.