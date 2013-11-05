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Dünya

Independent: İngiltere de Almanya'yı dinliyor

Independent gazetesi, İngiltere'nin hâlâ gizli dinleme faaliyetlerine devam ettiği ileri sürüldü

05 Kasım 2013 11:36

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesi İngiliz istihbarat servisi GCHQ'nun Almanya'nın başkenti Berlin'in merkezinde gizli dinleme istasyonunun bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre, ABD krizin ardından kendi istasyonunu kapatırken İngiltere'nin hâlâ gizli dinleme faaliyetlerine devam ettiği öne sürülüyor.

BBC Türkçe'de yer alan haberde özetle şöyle deniyor:

"Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu uzmanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere göre GCHQ, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ortaklarıyla birlikte dünya genelindeki diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla gizli bir dinleme istasyonu ağına sahip."

"Almanya Başbakanı Merkel'in telefonlarını dinlediğinin ortaya çıkmasından sonra tepkileri hafifletmeye çalışan ABD'nin Berlin Büyükelçiliği’nin çatısındaki dinleme istasyonunu kapattığı belirtiliyor."

"Fakat NSA belgeleri ve hava fotoğrafları İngiltere'nin Alman Parlamentosu'ndan bir taş atımı mesafedeki kendi istasyonunda gizli dinleme faaliyetleri yürüttüğüne işaret ediyor. İngiltere'nin yakın bir Avrupa Birliği müttefikinde dinleme istasyonu olduğu iddiası, Almanya ve ABD arasında yaşanan krizin ardından Berlin-Londra ilişkilerini gerginleştirebilir."

 

'Biz düşman değiliz'

 

"İngiltere, Amerika'nın artık ayak basmaya korktuğu yerde hâlâ casusluk yapmaya devam mı ediyor?" diye soran gazeteye göre Alman Avrupa Parlamentosu üyelerinden Jan Albrecht şöyle dedi:

"GCHQ, Berlin Büyükelçiliği'nin çatısında dinleme istasyonuna sahipse siyasetçileri ve gazetecileri hedef alıyor. Bu insanlar tehdit mi oluşturuyor? Avrupa Birliği İngiltere Başbakanı David Cameron'a GCHQ'nun Avrupa'daki faaliyetlerini açıklamasını istedi. Ama hükümet ulusal güvenlik gerekçesiyle istihbarat meselelerinde yorum yapmadığını açıkladı. Bu, Avrupa işbirliği ruhuna aykırı. Biz düşman değiliz."

 

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