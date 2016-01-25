Independent: Erdoğan'ın Neo Osmanlı hayallerini ertelemesi gerekecek

İngiliz Independent gazetesi yazarı Patrick Cockburn, Cenevre'de bugün başlaması planlanan ancak kimlerin katılacağının belirlenememesi nedeniyle ertelenen Suriye görüşmelerinde kaybeden tarafın Türkiye olacağını yazdı. Cockburn, Independent'taki makalesinde, Suriye görüşmelerinin beklenen sonuçları vermeyebileceğini ancak Türkiye'ye şimdiden 'kaybeden taraf' olarak bakıldığını belirtti.

Yazısında Suriye ve Irak'taki savaşların sona ermesiyle bağlantılı problemlere değinen Cockburn, "Sorun şu ki, kaybedemeyecek kadar güçlü ama aynı zamanda kazanamayacak kadar da zayıf olan bir dizi aktör var" ifadelerini kullandı.

‘Türkiye, amacına ulaşamayacağını kabul edemeyecek kadar fazla yatırım yaptı’

Örneğin İran ve Hizbullah'ın varlıklarının bu savaşlarda elde edilecek zafere bağlı olduğuna inandıklarını yazan Cockburn, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ise Suriye'deki savaşa, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirme amacına ulaşamayacaklarını kabul edemeyecek kadar fazla yatırım yaptıklarını ifade etti.

‘Erdoğan Suriye’deki amaçlarını belli etti’

"Ancak 2011'de Ortadoğu'daki etkisini genişletmek için güçlü bir pozisyondaymış gibi görünen Türkiye kaybedenlerin en büyüğü olabilir" diyen Cockburn, bunun nedenlerini şöyle anlattı: "Suriye'deki rejimi devirmek isteyen Arap protestocular ilk başlarda Türkiye'den etkilenmişti. Zira Türkiye ekonomisi güçlü, demokratik ama Müslüman bir ülkeydi. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı çok geçmeden Şii ve Kürt karşıtı olan, laik olmayan bir Sünni Arap yönetimi desteklediğini belli etti.”

‘Türkiye’yi yeniden büyük güç yapmak isterken tam tersini yaptı’

Türkiye'nin Müslüman Kardeşleri desteklediğini, IŞİD, El Nusra ve diğer cihatçı grupları tolere ettiğini ya da onlara yardım ettiğini de hatırlatan Cockburn, "Cumhurbaşkanı Erdoğan neo-Osmanlı hayalleri kurup, Türkiye'yi Ortadoğu'da yeniden büyük bir güç yapmak isterken bunun tam tersini yaptı" diye yazdı.

‘Ya dışlandığını kabul edecek ya da Suriye’yi işgal edecek’

Öte yandan Cockburn'e göre Erdoğan'ın bu 'başarısızlık' karşısındaki tepkisi ise gelecek aylarda kendini belli edecek: "Türkiye kuzey Suriye'den dışlandığını ya kabul edecek ya da —belki de işgal yoluyla- askeri müdahalesini genişletecek."

‘Rusya, uçaklarıyla direniş gösterir’

Erdoğan'ın Suriye'yi işgal etmeyi planladığını ancak Türk generallerin onun bu planlarını engellediğine dair iddialar olduğunu belirten Cockburn, "Türkiye Suriye'nin kuzeyine bir hamle yaparsa buna hem ABD onay vermez hem de Rus uçakları ve hava savunma sistemleri buna karşı direniş gösterir" ifadelerine yer verdi.