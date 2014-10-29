Independent: El Nusra, Esad rejiminin komutanlarıyla birlikte 70 kişinin başını kesti

İngiliz Independent gazetesi, El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra’nın önceki gün İdlib eyaletinde Beşşar Esad rejiminin üst düzey komutanı olmak üzere 70 kişinin başını kestiğini yazdı.

Independent'ın saygın Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, El Nusra’nın İdlib eyaletinde Esad rejimine karşı düzenlediği saldırının detaylarına ulaştı. Buna göre, Esad’ın kontrolündeki Lazkiye ve Halep arasında yer alan stratejik önemdeki İdlib son anda düşmekten kurtarıldı.

Fisk’e göre, El Nusra’nın yüzlerce militanı İdlib eyaletinin merkezine saldırarak valilik binasına girmeyi başardı. Milliyet'te yer alan habere göre militanlar, bina içinde ilerlerken çoğu Esad rejiminin üst düzey komutanı olmak üzere 70 kişinin başını kesti. Valilikte çalışan polis ve güvenlik güçleri taraf değiştirince sağ kalan yetkililerden biri Şam’a İdlib’in düştüğü haberini geçti. Bu sırada eyalet merkezinin çevresinde olanlardan habersiz askerler, militanlara karşı savaş veriyordu. Saldırı sırasında binada bulunmayan Vali Kheir Eddib Asayed, İdlib’in düştüğü haberinin yayılmasını engelledi. Rejim askerleri valilik binasını geri almayı başarırken, merkez dışındaki askeler de militanları savuşturmayı başardı.