Independent: İngiltere'nin dışişleri bakanı Boris Johnson olduğu için tüm dünyadan özür dileriz

Independent gazetesi, Tayyip Erdoğan'dan Barack Obama’ya, Angela Merkel’den Hillary Cinton’a söylediği sözlerle tepki çeken Boris Johnson’un Britanya dışişleri bakanı olmasından dolayı dünyadan özür diledi.

Independent gazetesi, Dışişleri Bakanlığı'na Boris Johnson’un atanmasından dolayı tüm dünyadan özür diledi. Gazete çalışanlarının kaleme aldığı açık mektupta Johnson’un Britanya halkı da dahil dünya liderlerine hakaret ettiği, yurt dışı ziyaretlerinde de uygun olmayan açıklamalar yaptığı hatırlatılırken “Küresel sahnede, Britanya’nın yüzü olarak Alexander Boris de Pfeffel Johnson ile uğraşacağınız gerçeğinden dolayı lütfen naçizane özürlerimizi kabul ediniz” denildi.

Gazete çalışanları, dışişleri görevinin beraberinde getirdiği uzun uçuşlar, bitmeyen toplantılar ve Brüksel’i ziyaretler gibi yoğun ajandadan ötürü Johnson’un görevinden ‘nefret etmesi’ olasılığının tek teselli olduğunu belirtip “En azından başbakanımız değil. Şimdilik” ifadelerini kullandı. Johnson’un evinin merdivenlerine asılan “Üzgünüz dünya” yazılı bir karton da Sky News kameralarına yansıdı.

Britanya’nın en tuhaf siyasilerinden biri olan 52 yaşındaki Johnson, Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış olan Ali Kemal Bey’in torununun oğlu. Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması kampanyasının önde gelen isimlerinden Johnson’un Avrupa Parlamentosu’nun muhafazakâr üyelerinden olan babası Stanley, David Cameron hükümetinde bakanlık yapan erkek kardeşi Jo ve gazeteci-yazar kız kardeşi Rachel, Britanya’nın Avrupa Birliği’nde kalması taraftarıydı. Boris Johnson eski Başbakan David Cameron ile elit Eton Koleji ve Oxford Üniversitesi’den okul arkadaşı. Bir ara Times gazetesinde çalışan Johnson, bir yazıda yorum uydurduğu için kovuldu. 2001 yılında Muhafazakâr Parti’de siyaset hayatına atıldı. Ancak evlilik dışı ilişkisi konusunda çıkan haberlerle ilgili yalan söyleyince bir kez daha işinden oldu. Johnson, 2008-2016 yıllarında başkent Londra’nın belediye başkanlığını yaptı.