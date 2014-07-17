Independent: Batı IŞİD'i nasıl finanse ediyor?

Independent gazetesi İngiltere ve diğer Batı ülkelerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımların Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kontrolündeki bölgelere gittiğini yazdı.

'Batı IŞİD'i nasıl finanse ediyor' başlıklı, Gaziantep mahreçli haber Isabel Hunter'ın imzasını taşıyor.

Hunter, Batı'dan gelen yardımların önemli bir bölümünün Türkiye'de Reyhanlı ve Kilis yakınlarındaki sınır kapılarından, Suriye'de IŞİD'in kontrol ettiği bölgelere gönderildiğini belirtiyor.

Gönderilen yardımların gıda, tıbbi malzeme ve temizlik ürünlerini içerdiği belirtiliyor.

Yazıda 'IŞİD'in dağıttığı gıda ve benzin yardımlarının, işgal ettiği bölgelerdeki halkı kendi yönetimine ikna etmekte çok etkili olduğu' aktarılıyor.

Gazeteye göre, yardım malzemeleri IŞİD'in kontrolündeki bölgelere giden kuruluşlar arasında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Yardım Programı da var.



Yardım kuruluşları: İhtiyacı olan tüm sivillere gönderiyoruz



Gazeteye konuşan Batılı bir yardım kuruluşu çalışanı, IŞİD'in elinde tuttuğu alanlara doğrudan mal sevkiyatlarının olduğunu belirtip şunları eklemiş:

"Yardım tırlarımızın tamamına yakını Türkiye'de Kilis yakınındaki sınırdan Suriye'ye geçiyor. Bazen devam eden çatışmalar yüzünden, bazen de yardımları IŞİD kontrol noktaları üzerinden geçirmemizden memnun olmayan başka grupların engellemesi yüzünden tırlarımız iki-üç hafta yolda sıkışıp kalıyor".

İngiliz hükümetinden Suriye'deki yardım faaliyetleri için 27.3 milyon Sterlin alan yardım kuruluşu Mercy Corps International'ın bir yetkiliyse gazeteye şunları söylemiş: "Irkına, etnik kökenine, dinine veya siyasal bağlantısına bakmaksızın, çatışmasının her tarafından ihtiyacı olan yüz binlerce sivile temel yardım ulaştırıyoruz."

Gazeteye konuşan İngiltere Uluslararası Kalkınma Dairesi'nin (Dfid) bir sözcüsü ise IŞİD'e doğrudan bir yardım yapılmadığını söyledi ve tarafsızlık dahil olmak üzere uluslararası insani yardım ilkeleriyle uyumlu olarak ihtiyacı olan insanlara hayat kurtaran yardımlar gönderdiklerini belirtti.



BBCTürkçe