İncirlik'teki tanker uçağı Ürdün'de göreve başladı

Alman Ordusu'nun İncirlik Üssü'nden çektiği tanker uçağı Ürdün'de IŞİD'le mücadele kapsamındaki görevine başladı.

Alman Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Airbus A3120 MRTT model tanker uçağının Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nden havalanarak, IŞİD'le mücadele amacıyla Irak ve Suriye hava sahalarında görev yapan çok sayıda askeri uçağa yakıt ikmali sağladığı belirtildi.

Alman Ordusu'na ait tanker uçağı pazar günü İncirlik Üssü'nden ayrılarak Ürdün'de konuşlandırılmıştı. Federal Alman Ordusu'nun İncirlik'te tornado keşif uçaklarının yanı sıra toplam 260 askeri bulunuyor.

İncirlik Askeri Üssü'nde görev yapan tornado keşif uçaklarının Temmuz ayı sonuna dek İncirlik'teki üsten Irak ve Suriye'deki keşif uçuşlarına devam etmesi planlanıyor.

Ağustos ayında ise önce geçici olarak Almanya'ya dönecekleri, hazırlıkların sona ermesiyle de Ürdün Muvaffak Salti Hava Üssü'ne gönderilecekleri belirtildi.

Almanya'da Federal Kabine 7 Haziran'da Alman askerlerinin İncirlik Askeri Üssü'nden çekilmesini onaylamıştı. Suriye sınırına yakın Azrak'da bulunan Muvaffak Salti Hava Üssü Amman'a 150, Suriye sınırına ise 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Üssün konumu, Alman tornadolarının Suriye ve Irak'taki keşif uçuşlarına uygun düşüyor. IŞİD karşıtı koalisyona katılan ABD ve Hollanda da aynı üssü kullanıyor.

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AFP/ HT/GA