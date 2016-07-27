"İncirlik'teki kuvvetlerimizi başka bir yere taşıma planımız yok"

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Deborah James, İncirlik Üssü'ndeki kuvvetlerini başka bir yere taşımak gibi bir planlarının olmadığını belirterek, üsteki tüm operasyonlarının normal şekilde devam ettiğini kaydetti.

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri James, Washington'da Defense One adlı savunma haberleri veren sitenin düzenlediği etkinlikte İncirlik Üssü hakkındaki görüşlerini paylaştı.

ntv.com.tr'nin haberine göre; "İncirlik'teki kuvvetlerimizi başka bir yere taşımak gibi bir planımız yok" diyen James, üsteki tüm operasyon ve görevlerin normal şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Pazartesi günü İncirlik Üssü komutanı ile görüştüğünü bildiren James, ABD'li yetkililerin üsle ilgili tüm konuları yakından takip ettiğini ve sürekli bilgi aldığını vurguladı. "İncirlik'teki tüm operasyonlarımız normal şekilde devam ediyor" diyen James, üssün özellikle DAEŞ'le mücadelede kritik bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

15 Temmuz'da darbe girişiminin ardından Türkiye'nin tüm hava sahasını kapatması sebebiyle İncirlik'teki operasyonlar da bir süreliğine durmuş, üsse elektrik de verilmemişti.