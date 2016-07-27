T24 LogoT24 Logo
Dünya

"İncirlik'teki kuvvetlerimizi başka bir yere taşıma planımız yok"

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Deborah James, İncirlik'teki operasyonların normal şekilde devam ettiğini söyledi

27 Temmuz 2016 01:36

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Deborah James, İncirlik Üssü'ndeki kuvvetlerini başka bir yere taşımak gibi bir planlarının olmadığını belirterek, üsteki tüm operasyonlarının normal şekilde devam ettiğini kaydetti.

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri James, Washington'da Defense One adlı savunma haberleri veren sitenin düzenlediği etkinlikte İncirlik Üssü hakkındaki görüşlerini paylaştı.

ntv.com.tr'nin haberine göre; "İncirlik'teki kuvvetlerimizi başka bir yere taşımak gibi bir planımız yok" diyen James, üsteki tüm operasyon ve görevlerin normal şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Pazartesi günü İncirlik Üssü komutanı ile görüştüğünü bildiren James, ABD'li yetkililerin üsle ilgili tüm konuları yakından takip ettiğini ve sürekli bilgi aldığını vurguladı. "İncirlik'teki tüm operasyonlarımız normal şekilde devam ediyor" diyen James, üssün özellikle DAEŞ'le mücadelede kritik bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

15 Temmuz'da darbe girişiminin ardından Türkiye'nin tüm hava sahasını kapatması sebebiyle İncirlik'teki operasyonlar da bir süreliğine durmuş, üsse elektrik de verilmemişti.

 

ETİKETLER

ABD Hava Kuvvetleri SekreteriDeborah Jamesincirlik üssü15 temmuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24