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İncirlik'teki haraketlilik sürüyor

İncirlik bölgesindeki 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda sabah saatlerinden itibaren askeri hareketlilik yaşandı

05 Eylül 2013 17:07

İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir tanker uçak havalanırken, 2 Türk F-16 tipi savaş uçağı ve biri ABD'ye ait iki özel jet alana iniş yaptı.

Üsten Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir tanker uçak havalanırken, 2 Türk F-16 tipi savaş uçağı ve biri ABD'ye ait iki özel jetin alana iniş yaptığı görüldü.

10. Tanker Üs Komutanlığı'nda, Türkiye'nin NATO'dan talepte bulunması üzerine ocak ayında Hollanda'dan getirilen patriot hava savunma sistemleri kurulmuştu.

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