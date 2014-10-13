İncirlik'te yeni mutabakat yok



Anadolu Ajansı'nın başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Türkiye ile ABD arasında İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda mevcut mutabakatlar devam ediyor. Ancak bunların haricinde yeni bir mutabakat bulunmuyor.

Amerikan Associated Press haber ajansı da Türkiye ile ABD arasında İncirlik Üssü'nün kullanımının yanı sıra Ankara'nın uçuşa yasak bölge ve mülteciler için güvenli bölge oluşturma noktasındaki taleplerinin müzakere edilmeye devam ettiğini duyurdu. Associated Press haberini Türkiye hükümeti kaynaklarına dayandırdı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, Türkiye'nin bazı üslerini IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyona açmayı kabul ettiğini açıklamıştı.