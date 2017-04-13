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İncirlik’te ABD’li asker ölü bulundu!

Ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor

13 Nisan 2017 20:42

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD’li bir asker ölü bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre,  İncirlik'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanadına atanan Personel Çavuş Curtis J. Gardner (29), 10 Nisan Pazartesi günü üsteki odasında kendinden geçmiş halde bulundu. 

Ambulansla 39'uncu Tıp Grubuna nakledilen Gardner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Curtis J. Gardner'in ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

39. Hava Üssü Kanadı Komutanı John Walker, Çavuş Gardner'in kaybı için yas tuttuklarını bildirdi.

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