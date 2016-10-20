İncirlik'te ABD askerlerinin kafasına çuval geçirmeye çalışan TGB'lilere 12 yıl hapis istemi

Adana İncirlik Üssü'nde, ABD askerinin başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinden Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Olayı planlamadıklarını, anlık geliştiğini belirten sanıklar, o dönem yaşanan olaylar nedeniyle böyle bir eylem yaptıklarını söyledi.

DHA’da yer alan habere göre, Çukurova Üniversitesi öğrencileri, geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki etkinliğe katıldı. İddiaya göre, TGB üyesi olan üniversite öğrencileri Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak, etkinliğin sona ermesinin ardından üstten ayrılmadı. Akarsu ile Kızılırmak, askeri üs içerisinde karşılaştıkları ABD askeri Nicholas Ailen Rocwell'in yolunu kesti. Akarsu, "2003 yılında askerimizin başına çuval geçirdiniz. Bunun ve ülkemizdeki terör olaylarının sorumlusu sizsiniz" diyerek yanında bulunan çuvalı Amerikan askerinin başına geçirmeye çalıştı.

Türk askerinin müdahale ettiği Akarsu ile bu sırada eylemi kamerayla kayda alan TGB üyesi Cenk Kızılırmak gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Akarsu ile Kızılırmak adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

12 yıl hapis cezası istendi

Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak hakkında, hakaret, askeri bölgeye izinsiz girmek ve askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanununa muhalefet suçlarından 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 20'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Yalçın Semir Akarsu, olayı planlamadıklarını anlık geliştiğini öne sürerek, "ABD yıllardır ülkemizi bölme politikası izlemektedir. PKK ve PYD gibi terör örgütlerini desteklemektedir. Bunun yanı sıra Ortadoğu'da yıllardır katliamlar yapmaktadır. Bizim tepkimiz 2003 yılında Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen çuval hadisesine yönelik tepkiydi. 15 Temmuz darbe girişiminde bu milletin gösterdiği irade bizim bu eylemi gerçekleştirirken gösterdiğimiz irade ile aynıdır" dedi.

Cenk Kızılırmak, kimseden talimat almadıklarını yaşanan olaylara tepki için böyle bir eylem yaptıklarını söyledi.

Hakim, Nicholas Ailen Rocwell'in geçici görevle yurt dışında bulunması nedeniyle mazeret göstererek duruşmaya gelmediği belirtirken, diğer celseye katılımı için Rocwell'in birliğine yazı yazılmasına karar verdi. Ayrıca Akarsu ile Kızılırmak hakkındaki adli kontrol kararları kaldırıldı.

Duruşmanın ardından İnönü Parkı'nda basın açıklaması yapan TGB Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Nasıl İncirlik'i onlara dar ettiysek, milletimiz de, ordumuz da onlara bölgeyi dar edecektir" diye konuştu.