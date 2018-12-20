İncirlik'in tercümanı ‘FETÖ'den gözaltına alındı

İncirlik Üssü’nde çavuş rütbesiyle tercüman olarak görev yapan ABD ve Türk vatandaşı Y.Ö.’nün ABD’ye giderken Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirildi.

Akşam gazetesinden Muammer Başkan’ın haberine göre, Geçen 17 Aralık günü sabah saatlerinde Londra aktarmalı ABD’ye uçmak için Atatürk Havalimanı’na gelen Y.Ö. pasaport kontrolünde gözaltına alındı. İncirlik Üssü’nde çavuş rütbesiyle ABD ordusu adına tercümanlık yapan Y.Ö'nün kontrollerinde Manisa Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliği’nden 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla yakalama kararı olduğu belirlendi.

İncirlİk Üssü’nde tercümanlık yapan ve kritik görüşmelere tanıklık ettiği iddia edilen Y.Ö.'nün ABD’de bulunan Harmony Public Schools çalışanı olduğu öne sürüldü. Y.Ö.'nün amcası İ.Ö.’nün de yine 'FETÖ' soruşturmasında tutuklu olarak yargılandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürüldü.