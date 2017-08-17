"İncirlik'in eski komutanı, 15 Temmuz'da ABD'li albayla iki kez görüşmüş!"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında eski İncirlik Üssü Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın, ABD 39. Hava Üs Komutanı Albay John Walker ile iki kez görüştüğünü aktardı.

Albay Walker, İncirlik Üssü’ndeki görevini 3 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen bir törenle Albay David Eaglen’a devretmişti.

Sedat Ergin'in "15 Temmuz ve İncirlik Üssü (3): Darbe sabahı Albay Walker ile görüşme" başlığıyla yayımlanan (17 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

“Sabah 08.00 gibi biz komutanla araca binerek üs içinde Amerikalılara ait bir binanın önüne vardık. Komutan içeri girdi, ben araçta kaldım” diye anlatıyor görgü tanığı.

Olay darbe girişimin ertesi sabahında, 16 Temmuz 2016 günü gerçekleşmektedir. Binanın içine giren kişi gece üsten tanker uçakları kaldırarak darbe girişimine katılmış olan İncirlik Üssü Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van’dır.

Araçta kendisini bekleyen kişi ise tuğgeneralin koruması olan, şoförlüğünü de yapan Uzman Çavuş Muhammet Emrah Kuzu’dur.

Kuzu arabada beklerken, Van’ın kendisine bıraktığı telefonu çalar. Arayan, İncirlik Üssü’nün Harekât Komutanı Kurmay Albay Erhan Gazioğlu’dur. Harekât Komutanı, darbe girişiminde “ASENA 02” çağrı kodlu tanker uçağında yardımcı pilot olarak görev almıştır.

Kuzu, sonrasını şöyle anlatıyor: “Gazioğlu nerede olduğumuzu sordu. Üç yüzlü bir numarası olan, ikmal depodan gelirken filoya varmadan solda olan ve Amerikalılara ait bulunan bir binanın önünde olduğumu, komutanın içeride olduğunu söyledim. Biraz sonra Erhan Gazioğlu Albay da geldi içeri girdi. İçeride 15 dakika kaldıktan sonra komutanla birlikte çıktılar. Biz komutanla araca binerek karargâha döndük. Komutan odasında oyalandı. Sonra odadan çıkıp bana ‘Kapat kilitle buraları’ dedi. Ben de odasındaki ışıkları kapattım. Kapıları kilitledim.”

Tuğgeneral Van, biraz sonra karargâha gelecek olan subaylar ve polis görevlileri tarafından gözaltına alınacaktır.

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Akıncı Üssü iddianamesi, 15 Temmuz darbe girişiminde İncirlik Üssü’nde yürütülen darbe faaliyetlerini de kapsıyor. Bu bölümde dikkat çekici olan bir hadise, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Tuğgeneral Van’ın üssün Amerikalıların bulunduğu bölgesine geçerek, burada ABD 39. Hava Üs Komutanı Albay John Walker’a yaptığı ziyarettir.

New York Times gazetesinde 17 Temmuz 2016 tarihinde çıkan bir haberde, Van’ın bu görüşmede ABD’den siyasi sığınma talebinde bulunduğunu, ancak bu talebin ABD tarafından reddedildiğini okuyoruz.

İncirlik’teki en üst düzey ABD’li askeri yetkili olan Walker ile teması, Van’ın iddianamede yer alan ifadesinde de karşımıza çıkıyor. Van, bu konuda “Amerikalı Albay Walker ile ikili toplantım vardı. Ve üste icra edilen koalisyon harekâtı kapsamında yaşanan problemleri ve çözüm metotlarını konuşuyorduk” şeklinde konuşuyor.

Uzman Çavuş Kuzu ise Walker ile temasta Van’ın yalnız olmadığını, Erhan Gazioğlu’nun da bu görüşmeye katıldığını söylüyor.

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O gece Albay Walker’ı görenlerden biri de Kurmay Yarbay Halil İbrahim Özdemir’dir. İncirlik’te geçici görevle konuşlanmış olan Merzifon’daki 152. Filo’nun komutanıdır Yarbay Özdemir. İfadesinde, sabah 05.00 sularında darbeyi bastırmak üzere İncirlik’ten kaldırılan F-16 uçaklarının önünde geçen bir olayı anlatıyor.

Gecenin akışı içinde Eskişehir’deki Birleştirilmiş Hava Harekât Komutanlığı’nın (BHHM) darbe girişimine karşı ağırlığını koymasıyla birlikte, Akıncı’dan darbe göreviyle kalkan F-16’ları “önlemek” amacıyla BHHM’nin talimatlarını yerine getiren üslerden F-16’lar havalandırmaya başlanmıştır. Eskişehir BHHM, bu çerçevede geçici görevle İncirlik’te bulunan 152. Filo’nun da darbe önleme görevine katılmasını ister.

Burada İncirlik Üssü’nde ilginç bir sahne yaşanır. Darbeci pilotların kullandığı F-16’ları önlemek üzere darbeye karşı çizgideki pilotların kullandığı F-16’lar kalkışa hazırlanırken, darbeye aktif bir şekilde katılmış olan Üs Komutanı Tuğgeneral Van çıkıp gelir.

Özdemir, bu anı şöyle anlatıyor: “Saat 05.00 civarı filomdaki uçaklar kalkışa hazırlandığı sırada ben uçuşları organize etmek, denetlemek ve orada olmak amacıyla alarm reaksiyon merkezine gittim. Uçaklar henüz kalkmamıştıbeklerken. Tuğgeneral Bekir Ercan Van yanıma geldi. Beni arabasına aldı. O sırada arabada daha önce görmediğim ancak John Walker olduğunu düşündüğüm üniformalı bir ABD subayı bulunmaktaydı. Bizi uçakların olduğu yere götürdü. Bana lider uçağın pilotunun ismini sordu. Üsteğmen Orhan Harman olduğunu söyledim. Arabadan indi, uçağın yanına gitti, pilot ile konuştu.”

Aynı anlatıma göre, Van, Üsteğmen Harman’a tepkili bir şekilde “Niye kalkıyorsunuz, nereye uçuyorsunuz, amacınız ne, kendi arkadaşlarınızı mı vuracaksınız” sorularını yöneltmiştir.

Özdemir’in ifadesinin önem taşıyan yönü, Van’ın darbe gecesi ABD’li albay ile temasının yalnızca sabah 08.00’de gözaltına alınmasından hemen önce yapılan görüşme ile sınırlı olmadığı, Walker’ın yaklaşık bundan üç saat kadar önce de üste Van’ın arabasında bulunduğu bilgisini içermesidir.

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Özdemir, Van’ın tutuklanmasının sonra yerine (vekâleten) atandığını söylediği Tuğgeneral İrfan Özsert’in önünde geçen ilginç bir konuşmayı da aktarıyor. Özdemir “18 Temmuz günü İrfan Paşa’nın odasına bir hususla ilgili girdiğimde, osırada oralarda bulunan ve isimliğinde Walker yazılı ABD personelini kastederek ‘Uçağa gelip pilotla konuşan bu muydu’ diye sordu. Ben de tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle buydu diye cevap verdim” diye anlatıyor.

Albay Walker, İncirlik Üssü’ndeki görevini 3 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen bir törenle Albay David Eaglen’a devretmiştir.