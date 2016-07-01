İncirlik'i ziyaret izni açıklığa kavuşmadı



Federal Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen İncirlik Hava Üssü’nde bulunan Alman askerlerini ziyaret etti. Terör örgütü IŞİD'e karşı mücadeledenin uluslararası partnerler ile ama Türk ev sahipleri ile de çok sıkı ve güven dolu olduğunu söyleyen bakan, Alman ordusunun İncirlik’te yerine getirdiği görevleri de övdü. Von der Leyen IŞİD'e karşı düzenlenen hava bombardımanları kapsamında keşif uçuşları yapan Tornado jetlerine destek veren Alman askerlerine ‘yüksek performansları’ için teşekkür etti. İncirlik Üssü’nde yaklaşık 240 Alman askeri bulunuyor.

Alman Savunma Bakanı daha sonra Ankara’ya geçerek Türk mevkidaşı Fikri Işık ile bir araya geldi. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Ursula von der Leyen, Alman halkının ve Federal Meclis’in teröre karşı mücadelesinde Türkiye’nin yanında olduğunu kaydetti. “Küresel terörizme karşı mücadelenin de küresel olması gerektiğini” vurgulayan Işık, terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve “IŞİD'e karşı mücadeleyi birlikte yürütüyoruz ve yürüteceğiz” ifadesini kullandı.

İncirlik Üssü’ndeki Alman askerlerinin Alman Federal Meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesine Türkiye’nin izin vermemesi ile tırmanan gerginlik ise giderilebilmiş gibi görünmüyor. İki bakan arasında basına kapalı yapılan görüşmenin ardından von der Leyen mevkidaşı Işık ile “zorlu konularda da konuşmaya devam edecekleri” yönünde diplomatik bir açıklama yaptı.

Konu Alman iç siyasetinde de tartışılmaya devam ediliyor. Büyük Koalisyon'un ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin savunma sözcüsü Rainer Arnold “NATO'da kurallar geçerlidir ve birbirimize karşılıklı olarak kapıları kapamamız söz konusu olamaz, aksi takdirde ittifaktaki ortaklığımızı sorgulamak zorunda kalırız” şeklinde konuşurken, Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Tobias Lindner, Türk hükümeti Alman milletvekillerine karşı sert tavrını sürdürdüğü takdirde Alman askerlerinin derhal Türkiye'den geri çekilmesi çağrısında bulundu.