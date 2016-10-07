İncirlik'i ziyaret eden Alman vekil: Türkiye misafirperver değildi

Türkiye ile Almanya arasında krize dönüşen İncirlik ziyaretini gerçekleştiren grupta yer alan Dr. Alexander Neu, Ankara’nın heyete yönelik tavrının anlatıldığı kadar ‘misafirperver’ olmadığını söyledi.

Sputnik’e yaptığı açıklamada, Alman heyetin Türkiye’de ’samimi bir şekilde karşılandığı’ yönündeki haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını ifade eden Neu, şöyle devam etti:

“Ben, meslektaşlarım gibi sevinçten havalara uçtuğum bir ruh halinde değilim. Çok da hoş karşılanmışız gibi hissettiğimi söyleyemem. Bize aslında hükümet yetkilileriyle görüşeceğimiz söylenmişti ancak toplantı Ankara tarafından reddedildi. Bize, bekleyebileceğimiz en fazla şeyin Meclis'teki savunma komitesiyle görüşmek olduğu söylendi. Bu çok da misafirperverlik kültürüne uygun gibi durmuyor.”

“Almanya, Türkiye karşısında savunmada kaldı”

Alman heyetin Türkiye ziyareti sırasında ‘fazla dikkatli’ davrandığını kaydeden Neu, “İlk olarak buzları eritmek ve sonrasında durumun nasıl ilerleyeceğini görmek istediler. Benim görüşüme göre bu çok savunma amaçlı bir hareket. Türk tarafı ise tam tersine kendi görüşlerini açık ve kesin bir şekilde dile getirmek konusunda çekingen davranmadı” dedi. Sol Parti üyesi Alexander Neu, Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada da, Kürtlere ve Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik tutumu eleştirdiklerini ve bunu temaslarında dile getireceğini söylemişti. Neu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin İslamcılara yönelik çelişkili tutumunu” da sorunlu bulduklarını belirtmişti.