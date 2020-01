İncirlik'i terk etmek büyük hata olur

'İncirlik'ten çıkalım, Türkiye'den tüm askerlerimizi çekelim. Boğaz'ın despotu Recep Tayyip Erdoğan'a gününü gösterelim' demek elbette kolay. Bu tür tehdit ve kışkırtmalara izin vermemeliyiz.

Ancak dikbaşlılık ya da aceleci tavırlar da temelden yanlış. Kuşkusuz, Erdoğan ne zaman fırsat bulsa iğneyi batırıveriyor. Alman parlamenterlerin İncirlik'te konuşlanmış birlikleri ziyaret isteğine ikinci kez izin verilmemesi, tutuklu iki Alman gazeteci ve referandum sürecinde ortaya çıkan Hitler benzetmeleri... İtiraf etmek gerekir ki tüm bunlara tahammül güç.

Mesele IŞİD’dir, Erdoğan değil

Ama her şeye rağmen her zaman bir umut ışığı vardır. Şimdi yapılacak tek şey dik durma, diyaloğu sürdürme ve her şeye rağmen ziyaret hakkında ısrar etmektir. Zira Alman ordusu bir parlamento ordusu olduğu için politikacılar 2015 yılı sonbaharında askerlere bir görev vermiştir. Hedef, yüz binlerce insanının canına mal olan ve milyonlarcasını mülteci durumuna düşüren vahşi IŞİD terörünü bitirmektir. Bu hedef -zor da olsa- diplomatik yolların denenmesini de içermektedir.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel kaygılı. Almanya'nın şef diplomatı Gabriel bu konuda ABD'den yardım bekliyor ve Türkiye'de Alman askerlerinin bundan sonra misyon üstlenmemelerinin gündeme gelebileceği tehdidinde bulunuyor. Ama anlaşılan o ki Gabriel Washington'u ziyareti sırasında Almanya ile Türkiye arasında bu konuda çıkan anlaşmazlıkta ABD'den diplomatik destek sözünü almış durumda.

Bu, önemsiz bir saptama değil. Zira ABD NATO içinde tartışmasız lider konumunda. Öte yandan Almanya ile Türkiye de bu İttifak'a dahiller. NATO bu iki ülke arasında köprü işlevi görüyor ve bunun böyle olması hayırlı bir şey!

Hayırlı olan başka şey de (muhalefetteki) Yeşiller Partisi ile Sol Parti'nin İncirlik'teki toplam 260 Alman askerinin derhal çekilmesi için Federal Meclis'e verdiği önergenin çoğunluk tarafından onaylanmamış olması. Federal hükümeti oluşturan partiler buna karşı koydular. Eğer önerge çoğunluk tarafından benimsenmiş olsa ve Alman askerleri Türkiye'yi terk edecek olsalardı, o zaman NATO o bölgede zaafa uğramış ve IŞİD teröristleri de başarı kazanmış olurlardı.

NATO zirvesi sırasında çözüm çıkar mı?

Şu sıralarda İncirlik'teki Alman askerleri için alternatif bir üs için arama-tarama yapılıyor. Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen sahada araştırma yapıyor. Olası alternatifin Ürdün'deki üs olduğu söyleniyor. Ne var ki taşınmanın doğuracağı yüksek masraflar bir tarafa, asıl bir dezavantaj daha var: Ürdün, Türkiye gibi NATO ülkesi değil.

Bu durumda gerçekten iyi tek bir çözüm var: Türkiye ile diyalog içinde olmak. Müzakere, müzakere, müzakere! Gelecek Perşembe günü Brüksel'deki NATO zirvesinde bu konuda tarafların önüne iyi bir fırsat çıkıyor. Alınan bazı duyumlara göre Başbakan Angela Merkel'in konferans sırasında dik kafalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Bu buluşmada açık ve net konuşmak gerekir. Aksi takdirde her şey yine umutlara bağlı kalacaktır.

© Deutsche Welle Türkçe

Volker Witting

LINK: http://www.dw.com/a-38900820