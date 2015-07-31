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İncirlik'e 30 ABD uçağı konuşlanacak

ABD Almanya'daki uçak filosunu İncirlik'e kaydıracak

31 Temmuz 2015 01:36

ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında Almanya'daki filosunu İncirlik'e kaydıracağı, İncirlik üssünde yaklaşık 30 uçağını konuşlandıracağı iddia edildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri 30 savaş uçağını İncirlik'e konuşlandıracak. IŞİD'e karşı mücadelede varılan mutabakat çerçevesinde Washington ile yürütülen müzakerelerde İncirlik'in hangi kapsamda kullanılacağına ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Buna göre, ABD Hava Kuvvetleri Almanya 'da konuşlu 480'inci filoyu İncirlik'e kaydıracak. Ayrıca İngiltere 'nin Suffolk hava üssünde bulunan F-15 savaş uçaklarının bir bölümü de İncirlik'te görev alacak. Toplamda 30 kadar F-16 ve F-15 savaş uçağı gelecek. Ayrıca 4 tanker uçak ile havadan ihbar ve komuta kontrol uçağı da İncirlik'te konuşlanacak.

Halen İncirlik'te görevini sürdüren silahlı insansız hava araçları da harekata destek verecek. Harekatta görev alacak pilotların dışında yer hizmetlerine destek amacıyla 50 kadar takviye personelin de gelmesi bekleniyor. Koalisyon harekatı kapsamında ABD dışında hangi ülkelerin İncirlik'ten yararlanacağı henüz netleşmedi.

Almanya'daki 480'inci Hava Filosu 1991'deki Birinci Körfez Savaşı'nda da İncirlik Üssü'nde konuşlanmıştı.

İncirlik üssünün kullanıma açılmasıyla ABD savaş uçakları hedeflerine bir saatten kısa bir sürede ulaşabilecekler ve Suriye üzerinde 6 saate kadar uçuş yapabilecekler.

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