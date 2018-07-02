İncirlik Üssü'nün ABD'li komutanı: Nükleer silahların varlığını ne teyit ne de inkar edebilirim

Adana’daki İncirlik Hava Üssü'nün ABD'li komutanı Albay David S. Eaglin, ABD’nin İncirlik'ten ayrılma iddialarına ilişkin olarak, "ABD’nin İncirlik’ten ayrılmak gibi bir planı yok. ABD olarak politikamız, nükleer silahların genel/belirli bir bölgedeki varlığını/yokluğunu, teyit etmemek ya da inkâr etmemek" dedi.

ABD'li komutan, Türk Silahlı kuvvetleri içindkeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe grişiminin merkezinin İncirlik üssü olduğuna ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'ı sorularını yanıtlayan Eaglin, "Buradaki varlığımız, müttefik ve stratejik partnerimiz Türkiye’yle on yıllardır süren çalışma isteğimizin sembolü. ABD’nin İncirlik’ten ayrılmak gibi bir planı yok" dedi

"Buradaki varlığımız -Türk hükümetinin de izniylemüttefikimiz ve stratejik partnerimiz olan Türkiye’yle on yıllardır devam eden çalışma isteğimizin bir sembolü" diye konuşan Eaglin, İncirlik'in ABD için çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bu yana İncirlik hep ABD, Türkiye ve diğer NATO müttefikleri için çok stratejik bir yer oldu. Bunu sadece bölgedeki tehditlere karşı düzenlenen askeri operasyonlar anlamında değil, gerektiğinde yardım sağlanması anlamında da söylüyorum."

ABD'li komutan Eaglin, kendisine yönetlilen, "Tamamen farazi konuşuyorum, mesela ileride İncirlik Üssü’nde Rusların S-400 hava savunma sistemlerini konuşlu olarak hayal edebiliyor musunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Bu Türkiye’nin kararı olur, kendinizi savunma hakkınıza tamamen saygı duyuyoruz. Fakat Amerikan Savunma Bakanlığı S-400’lerle ilgili çekincelerini dile getirdi. S-400’lerin alınmasının Türkiye’nin, ABD ve NATO’yla olan savunma ilişkisine olası sonuçları da belirtildi."