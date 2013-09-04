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İncirlik Üssü'nde hareketlilik

İncirlik Üssü'nde bu akşam saatlerinde İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağı iniş yaptı

04 Eylül 2013 00:22

Merkez Yüreğir İlçesinde bulunan İncirlik Üssü'ne saat 18:15 sularında İngiltere Hava Kuvvetlerine ait olduğu belirtilen C-17 tipi askeri kargo uçağı indi. Üssün güney doğusundaki hangarlara çekilen uçağın taşıdığı yük konusunda herhangi bir bildi alınamadı.

Uçuş trafiğinin hareketli olduğu İncirlik Üssü'nde, Suriye 'den gelebilecek olası saldırılara karşı konuşlandırılan ve 26 Ocak'tan bu yana aktif halde tutulan Hollanda 'ya ait Patriot füze savunma sistemlerinin bulunduğu bölgede ise herhangi bir hareketlilik gözlenmedi

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abdhava üssüincirlikkargo uçağı

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