İncirlik Üssü'nde grev hazırlığı

Adana'daki İncirlik Üssü ile Ankara ve İzmir'deki askeri tesislerde faaliyet gösteren ABD'ye bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı, WBR, AAFES ve TUSLOG adlı şirketlerde çalışan Türk işçiler adına Türkiye Harb Sanayii ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası (Türk Harb-İş) ile ABD'li işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Yusuf Baştuğ'un Doğan Haber Ajansı'da yer alan haberine göre, yaklaşık 1200 işçi adına 16 Nisan’da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, işverenin enflasyon oranının da altında zam önerdiğini söyleyen Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal şöyle dedi:

"2 yıllık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde zam ve mesai ücretleri dahil olmak üzere 14 maddede anlaşmazlık yaşandı. Atanan arabulucu da çözüm olmadı. Çarşamba günü (29 Ağustos) grev kararı alabiliriz. Grev kararı aldıktan sonra 60 gün içinde greve çıkabiliriz. ABD’li işverene grev kararı aldıktan sonra da görüşmeye açık olduğumuzu ilettik. Çözüm bulunacağına inanıyoruz."

Türk işçilerin ABD’li şirketlerde elektrik, marangozhane, yemekhane, hastane, mağaza ve itfaiye gibi birimlerde çalıştığını, işverenin 2 yılda gerçekleşen enflasyon oranı ve mesai saatlerine 60 kuruş zam istemini kabul etmediğini aktaran Bozal, Türk Harb-İş Sendikası Adana Şubesi’nde toplantı yaparak, üyelerine toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili son durumu paylaştıklarını vurguladı.

’Tepkisiz kalamazdık'

İşçilerle sendikanın bir bütün olduğunu, her koşulda birlikte hareket edeceklerini ifade eden Bozal, şöyle konuştu:

"İlk etapta enflasyon artışı öneren işveren, görüşmelerin sonunda ilk durduğu noktadan da geri giderek enflasyon oranının da altında bir artış önerdi. Uyuşmazlık üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca atanan arabulucu Prof. Dr. Nizamettin Aktay, görüşmelerin ardından en son yüzde 1.55 oranında zam ve mesai saatinde 32 kuruş artış önerdi. Talebimizin çok altında olan bu öneriyi kabul etmedik. İşçinin emeğini hiçe sayan ve çalışanlarımızı enflasyona ezdiren bu tavır karşısında tepkisiz kalmamız mümkün değildi. Grevle ilgili yasal süreç sürüyor. Sendika olarak örgütlü gücümüze güveniyoruz. Kesin olarak greve çıkacağımız gibi bir durum yok. Yasal süreç böyle işliyor. Çözüm bulunacağına inanıyoruz. 31 Ağustos’ta sonaca erecek yasal sürecin sonunda atılması gereken her adımı atacağız."