İncirlik Üssü'nde F-16'lar Suriye tehdidine karşı hazır bekliyor!

İncirlik Üssü'nde bulunan F-16 savaş uçakları, Suriye'ye ait uçakların sınıra yaklaşmasını engellemek için scramble alarmı (acil kalkış pozisyonunda bekleme) verdi. Pilotlar 1-2 saatlik nöbetler halinde uçuşa hazır halde F-16'ların için beklemeye geçti.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın haberine göre; Suriye ordusuna ait helikopterlerin ve uçakların sınıra yaklaşması üzerine Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'ndeki F-16 önleme uçuşları yapıyor.

En az iki F-16'nın acil kalkış pozisyonunda beklediği İncirlik Üssü'nde pilotlar uçuş kıyafetleriyle hazır bekliyor. F-16'lar Suriye'ye ait helikopter ve uçakların sınıra yaklaştığı sinyali alındığıda da acil kalkış yapıyor.

Hatay sınırındaki çatışmalar nedeniyle Türk savaş uçakları 5 dakika içinde havalanacak şekilde sistemleri çalışır, motorları ısıtılmış şekilde bekletiliyor.



Suriye'nin kaybı



Suriye tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesine düşen top mermisinin ardından TSK'nın başlattığı misilleme operasyonunda Suriye ordusu kayıplar verdi. Edinilen bilgilere göre, Suriye tarafında 5 tank, 3 zırhlı araç, 1 top, 1 mühimmat kamyonu, 2 Doçka uçaksavar tahrip edildi, çok sayıda askeri araç hasar gördü ve 12 Suriye askeri hayatını kaybetti.

Suriye tarafından Türkiye'ye düşen top mermisi sayısı 27'yi buldu. Buna karşılık TSK'nın Suriye'ye yaptığı misillemede 87 atış yapıldı.