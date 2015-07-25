T24 LogoT24 Logo
Gündem

İncirlik Hava Üssü'nde bomba paniği

Yapılan arama sonrası herhangi bir bulguya rastlanmadı

25 Temmuz 2015 02:26

IŞİD’e karşı yapılacak operasyonlarda kullanılması beklenen Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ndeki güvenlik noktasında bir otomobilde arama yapan köpeğin tepki vermesi üzerine bomba paniği yaşandı.

İncirlik Üssü’nden dışarı çıktıktan sonra akşam saatlerinde tekrar içeri girmek isteyen Amerikalı bir kişinin otomobili güvenlik noktasında arandı. Otomobili arayan köpeğin tepki vermesi üzerine otomobildeki kişiler indirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı. Bomba imha uzmanlarının sevk edildiği otomobilde robotla yapılan arama sonrası herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin de aradığı otomobil, daha sonra Amerikalı kişiye teslim edildi. 

 

ETİKETLER

incirlik üssübomba paniğihaberışidtürkiyekoalisyonadana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24