İncirlik Hava Üssü'nde bomba paniği

IŞİD’e karşı yapılacak operasyonlarda kullanılması beklenen Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ndeki güvenlik noktasında bir otomobilde arama yapan köpeğin tepki vermesi üzerine bomba paniği yaşandı.

İncirlik Üssü’nden dışarı çıktıktan sonra akşam saatlerinde tekrar içeri girmek isteyen Amerikalı bir kişinin otomobili güvenlik noktasında arandı. Otomobili arayan köpeğin tepki vermesi üzerine otomobildeki kişiler indirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı. Bomba imha uzmanlarının sevk edildiği otomobilde robotla yapılan arama sonrası herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin de aradığı otomobil, daha sonra Amerikalı kişiye teslim edildi.