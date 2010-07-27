-İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE ARABULUCU SÜRECİ BAŞLADI ADANA (A.A) - 27.07.2010 - Türk Harb-İş Sendikası ile işveren arasında, çoğunluğu İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda çalışan bin 200 işçiyi kapsayan 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Türk Harb-İş Sendikası Adana Şubesi Başkanı Hüseyin Ulukan, yazılı açıklamasında, 26 Mayıs tarihinde başlayan 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, 22 Temmuz tarihine kadar taraflar arasında anlaşma sağlanamadığını ve arabulucu sürecinin başladığını kaydetti. Sözleşmedeki 13 madde konusunda anlaşma sağlanamadığını belirten Ulukan, şöyle devam etti: ''İşveren, seyyanen zam veremeyeceğini, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere saat ücretlerine yüzde 2,35 zam, 1 Nisan 2011 tarihinde ücretlere yıllık enflasyonun yüzde 60'ı kadar zam, sosyal akçeli parasal maddelerde 1 Nisan tarihinden önce 1 yıl geriye doğru oluşmuş farkta enflasyonun yüzde 60'ı kadar ödeme teklif etmekte. İyileştirme parası olan 4 kez 400 dolar ise tekliflerinde yok. Biz ise sendikal hak ve kazanımlardan sadece sendika üyelerinin yararlanmasını, saat ücretlerine seyyanen 1,5 TL zam, her üç ayda bir yüzde 5 zam ve enflasyon bu rakamı geçerse farkını, sosyal ve akçeli maddelerde insan onuruna yakışır bir zam ve iki kez bin 500 dolar iyileştirme zammı istiyoruz.'' Toplu iş sözleşmesinin masa başında, tarafların memnuniyeti ile bitmesini istediklerini belirten Ulukan, ''İşveren üyelerimizin haklı isteklerini görmezden gelir ve kazanılmış haklarımızı almak isterse, emekten ve birlikten gelen gücümüzü kullanmaktan imtina etmeyeceğiz'' dedi.