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İncirlik Üssü'nde ABD askerinin başına çuval geçirmeye çalışan TGB'lilere ev hapsi cezası!

TGB Adana İl Başkanı ve eylem sırasında video kaydı yapan kişi gözaltına alınmıştı

17 Nisan 2016 23:23

Adana'daki İncirlik Üssü'nde, ABD askerinin başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak’a, çıkarıldıkları mahkemece ilk duruşmaya kadar denetimli serbestlik ve ev hapsi cezası verildi.

İncirlik Üssü'nde dün düzenlenen 23 Nisan etkinliğine katılan üniversite öğrencileri arasında bulunan TGB Adana İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu, karşılaştığı bir Amerikan askerine, "2003 yılında askerimizin başına çuval geçirdiniz. Bunun ve ülkemizdeki terör olaylarının sorumlusu sizsiniz. Bombalar patlıyor her gün, şehit haberlerimiz geliyor. Bunun sorumlusu sizsiniz. Siz üssünüzden dışarı çıkamıyorsunuz, ancak biz sizin çıkamadığınız hapishanenize kadar giriyoruz ve bu çuvalı başınıza geçiriyoruz" diye tepkisini dile getirdi.

Akarsu daha sonra, yanında bulunan çuvalı çıkarıp Amerikan askerinin başına geçirmeye çalıştı. Türk askerinin müdahale ettiği Akarsu ile bu sırada eylemi kamerayla kayda alan TGB üyesi Cenk Kızılırmak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Akarsu ve Kızılırmak, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra 'Askeri bölgeye izinsiz girmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak'ı ilk duruşmaya kadar denetimli serbestlik ve ev hapsine çarptırdı.

Kararı duyan TGB'liler adliye önüne gelerek beklemeye başladı ancak Akarsu ile Kızılırmak polis tarafından arka kapıdan çıkarılarak elektronik kelepçi takılmak üzere Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne götürüldü.

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