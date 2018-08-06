"İncirlik Üssü kapatılsın, yerine millet bahçesi yapılsın"

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına tepki gösteren Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan, İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılıp askerlerin kovulması gerektiğini belirtti. Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok ise İncirlik Üssü'nün kapatılarak yerine millet bahçesi yapılmasını önerdi.

Beyaz Saray, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın ‘durumuyla’ ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağını açıkladı. Adana'daki siyasi parti başkanları yaptırım uygulamasına tepki gösterdi.

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"İncirlik bizim için bir tehdittir"

Sputnik'e konuşan Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok, İncirlik Üssü'nün kapatılıp yerine millet bahçesi yapılabileceğini belirterek şunları söyledi:

"İncirlik Üssü'nün yerine millet parkı da olabilir. İncirlik bizim için bir tehdittir. ABD'nin bu yaptırımı ilk değildir. 1964 yılında bize karşı ambargo uyguladılar. 1974 yılında bir ambargo daha ile karşılaştık. Bu sadece ABD'nin meselesi değil, Batı'nın İslam ülkelerine bakışı Türk milletine, aziz milletimize bakışıdır. Bundan dolayı son dönem cereyan eden olayları şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Adanamızın göbeğinde olan İncirlik Üssü ile alakalı bizimde bu şekilde bir mukavele yapmamız gerektiği kanaatindeyiz. İncirlik kapatılacaksa iyi hesaplanmalı. Ülkemize ne kadar zararı veya faydası olacak bu iyice hesaplanmalıdır. İncirlik mutlaka ve mutlaka kurutulmalıdır. Hazır masaya gelinmişken gereğini yapmalıyız. Yetkililerimiz çok iyi düşünmeli. ABD ile dost olunmaz diyoruz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Libya, Irak ve Mısır'ın başına gelenlere dikkat etmeliyiz. Türkiye'ye yaptırım konusunda muhalefet ve herkes bir olmalı. Ülkeyi düşünmeli. Yaptırımlara karşı herkes Türkiye'nin yanında yer almalı."

"İncirlik Üssü Türkiye zararına çalışıyor"

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan da İncirlik Üssü'nün derhal ABD askerlerine kapatılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İncirlik Üssü, ABD askerinden alınsın yerine Türk askeri yerleşsin. Türk üssü olsun. 15 Temmuz darbe girişiminde kalkan uçaklar İncirlik Üssü'nde yakıt ikmali almıştı. İncirlik Üssü Türkiye zararına çalışıyor. ABD askerleri üssün içinden derhal çıkartılıp ülkelerine gönderilsin. ABD Türkiye'yi açıkça tehdit ediyor. Brunson nedeniyle Türkiye'yi tehdit ediyor. Hani Brunson dini bir adamdı. Brunson ajandır. İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılması için çalışmalarımız olacak. Bizim partinin genel merkezi ve İstanbul teşkilatları konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Türkiye yetkililerinin ABD ile düşman olmayalım söylemi yanlıştır. Çünkü ABD zaten Türkiye'yi baş düşman olarak ilan etmiştir."

"Millet bahçesi olsun tartışmaları var, buna olumlu bakmıyoruz"

"İncirlik Üssü kapatılmasın sadece ABD'den alınsın Türk ordusuna bırakılsın" diyen Kaplan, "Millet bahçesi olsun tartışmaları var. Buna olumlu bakmıyoruz. Hazır kurulu askeri havaalanına bahçe yapılmasın. Türk ordusunun denetimine verilip Türk savunması güçlendirilsin. Adana'da bahçe yapılacak yer çok. Millet bahçesi yapılır ama askeri havaalanı olan yerde değil" ifadesini kullandı.

"İncirlik üssü emperyalist bir üstür"

Emeğin Partisi Adana İl Başkanı Sevil Aracı da Sputnik'e yaptığı açıklamada, İncirlik Üssü'nün biran önce kapatılmasını istediklerini ifade ederek, "İncirlik Üssü emperyalist bir üsttür. Bütün emperyalist üslerin kapatılması gerekiyor. Zira bu üsler her zaman bölge haklarına kan ve gözyaşına neden oldu. Biz Denizler'den aldığımız bu mirasın sürdürücüsüyüz. Bizlerin bu mücadelesi her zaman hükümetlerin ve iktidarların saldırısı ve şiddeti ile bastırılmaya çalışılmıştır. ABD'nin bölgedeki üslerinin kapanması bölgesel barış ve kardeşlik için önemlidir. Pazarlık konusu yapılmamalıdır. İncirlik kapatılsın ama yerine millet bahçesi kurulsun önerisi konusunda yorum yapmak istemiyoruz" dedi.

Özgürlük Ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Adana İl Başkanı Hayri Akgün ise İncirlik'in kapatılmasını çoktan beri istediklerini vurgulayarak, "İncirlik Üssü'nün kapatılması için defalarca eylem yaptık. İncirlik kapatılsın, orası çocuk parkı olsun diye eylemler yaptık. İncirlik Üssü emperyalizme hizmet ediyor. Dünya halklarının kardeşliğine düşmanlık yapıyor. İncirlik Üssü ülkemizin çıkarlarına değildir, ülkeye zarar veriyor. İnsanlar üssün kapatılmasını istiyor. Biran önce bu üs kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.