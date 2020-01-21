İncirlik Üssü'nde 424 kişi işten çıkarıldı

İncirlik Üssü’nde çalışan 890 işçinin 424’ü işten çıkartıldı. İncirlik Üssü’nde faaliyet gösteren Vectrus System Corparation Şirketi, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını azaltması gerekçesiyle 424 Türkiyeli işçiyi işten çıkardı. Şirket, 424 işçinin sözleşmeleri 20 Şubat’a kadar feshedileceğini Türk Harb-İş Sendikası'na bildirdi.

Evrensel'in haberine göre; Türk Harb-İş Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’li şirketin bu uygulamadan vazgeçmesi istenerek “ABD’nin her bölgede barışı bozmak adına yaptığı davranışı burada da yapmasına izin vermeyeceğiz. Burası Türkiye ve Ortadoğu’da bulunan ülkelere benzemediğinin altını çizmek isteriz.



Biz Türk Harb-İş sendikası olarak gerek siyasi gerek sivil toplum kuruluşlarıyla tarihin en büyük işçi hareketini başlatabileceğimizi Sakarya’da yaptığımız ve aldığımız eylemlilik kararıyla tüm Türkiye ve dış ülkelere kanıtlamış bir sendikayız. Umarız ki ABD’li işveren Vectrus bu davranışından vazgeçer ve iş barışı karşılıklı olarak devam eder” denildi.

"Yanlış politikanın bedelini ödüyoruz"

İşçilerle görüşen ve durum hakkında bilgi alan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de konuyla ilgili “ABD’nin ve Türkiye’nin yanlış Suriye politikasının bedelini harcanan milyarlarca dolar, ülkemize sığınan milyonlarca sığınmacı ve şimdi de yüzlerce işsizle ödüyoruz.” dedi.