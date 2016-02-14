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İncirlik Polis Merkezi Amiri makam odasında canına kıydı

Amirin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

14 Şubat 2016 23:25

Adana'da İncirlik Polis Merkezi Amiri 41 yaşındaki Mehmet Akif Durak, makam odasında tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Sol haber portalı'nın haberine göre; Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Polis Merkezi'nde görevli Emniyet Amiri Mehmet Akif Durak, öğlen saatlerinde iş yerine geldi. Uzun süre odasından çıkmayan amirlerinin yanına giren polis memurları, Durak'ı tabancayla vurulmuş halde buldu.

Haber verilen sağlık ekibi, Durak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri polis merkezinde inceleme yaptı. Durak'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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