İncirlik Hava Üssü’ne 8 alternatif

Türkiye’nin İncirlik Hava Üssü’nü ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillerin talebini bir kez daha geri çevirmesinin ardından Berlin, tüm Alman askerlerini ülkeden çıkarma planları yapmaya başladı. Alman askerler, diğer ülkelerdeki hava üslerine çekilebilir.

Die Welt gazetesi, sol fraksiyonun Alman Federal Meclisi’ne (Bundestag) yaptığı başvuruya dayandırdığı haberinde İncirlik Hava Üssü'ne alternatif arayışlarının ‘askeri açıdan uygun üslerin prensipte Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs'ta bulunduğunu' gösterdiğini yazdı.

Talebe yanıt olarak federal hükümet, ‘askeri keşif çerçevesinde prensip olarak uygunluğunun kontrolü amacıyla' ziyaret edilen üsleri sayıyor. Ancak, belgede belirtildiği gibi, denetim dışında Alman askerlerin ‘olası yerleştirilme yeri konusunda herhangi bir görüşme' yapılmadı.

Sputnik’in haberine göre, İncirlik Hava Üssü'ne alternatif oluşturabilecek 8 üs şöyle:

Amman

2016'da Alman hükümeti Ürdün'ün başkentine bir uzman grubu yolladı. Bu grup, İncirlik Hava Üssü'nün potansiyel alternatifinin değerlendirmesini yapmalıydı. Bu keşif misyonu sonucunda Alman uzmanlar, ülkenin doğusundaki Azrak Hava Üssü'nün IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyon için Alman keşif uçaklarının yerleştirilmesi için uygun olduğu sonucuna vardı. Bu üs keşif ve yakıt ikmal uçaklarının kullanılması için tüm ‘taktik şartlara' uyuyor. ABD'nin uçak ve dronları da bu üste bulunuyor. Koalisyona katılan diğer ülkeler de bu üssü kullanmıştı.

Almanya Savunma Bakanlığı, eskiden de olduğu gibi Amman'ın en azından teknik bakımdan İncirlik'e alternatif oluşturabileceğini düşünüyor. Türkiye'nin güneyinde bulunan İncirlik'in Suriye'deki operasyon bölgelerine daha yakın olması nedeniyle coğrafi bakımdan ideal olmasa da Kıbrıs ve Kuveyt'le birlikte Amman'daki üsten keşif misyonları start alabilir.

Akrotiri, Kıbrıs

İncirlik'e alternatif arayışları kapsamında Kıbrıs'ın üzerinde giderek daha sık duruluyor. Federal hükümetin solculara verdiği yanıtta belirtildiği gibi, adada askeri açıdan uygun üsler mevcut. Bunların arasında İngiliz hava kuvvetlerinin Ortadoğu operasyonları için kullandığı İngiltere'ye ait Akrotiri Hava Üssü yer alıyor.

Havalimanı Akdeniz adasının en uç güney köşesinde, Alman donanmasının konuşlandığı, Limasol kentinin yakınındaki bağımsız üs sahasında (Souvereign Base Area), 123 kilometrekarelik bir alanda yer alıyor. Burada kurtarma helikopterleri filosundan (84th Squadron) ve sayısı sürekli olarak değişen avcı uçaklarından oluşan Akrotiri askeri hava üssü ve piyade taburunun dâhil olduğu Episkopi garnizonu konuşlanmış durumda.

2.743 metre uzunluğunda kalkış pisti ile donatılmış olan havalimanının bulunduğu rakımsa 23 metre.

Dhekalia, Kıbrıs

İngilizlerin Kıbrıs'taki ikinci hava üssü, Larnaka kentinin doğusunda 130 kilometrekarelik alanda yer alıyor. Akrotiri hava üssüne göre daha küçük olan havalimanında, piyade taburu ile keşif helikopterleri filosundan (16th Flight Army Air Corps) oluşan Dhekelia garnizonu var.

İki üs, Kıbrıs'ın toplam alanının yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor. Üsler, İngiltere'nin yetki alanında bulunsa da dış dünyadan kopuk değiller. Her iki üs aynı zamanda AB'nin gümrük alanıdır.

Andreas Papandreou Hava Üssü, Kıbrıs

Kıbrıs adasının Suriye'nin başkenti Şam'a uzaklığı yalnızca birkaç yüz kilometre olduğu için Almanya'nın IŞİD'e karşı operasyonları için merkezi bir saha olabilir. Kıbrıs, Akdeniz'deki rolünü artırmak için uluslararası anlaşmalar çerçevesinde müttefiklerine kaynaklarını ve topraklarını sunuyor.

Fransa ve Almanya bu üssü yakıt ikmali, yaralıların tahliyesi ve tedavisi için kullanıyor. Hatta 2014'te Fransız hava kuvvetleri bu üsten IŞİD mevzilerine saldırılar düzenlemişti.

Camp Doha, Kuveyt

Camp Doha, Alman silahlı kuvvetlerinin yakından tanıdığı bir üs. Şubat 2002-Haziran 2003 döneminde ABD yönetimindeki çok uluslu operasyon ekibine (Combined Joint Task Force Consequence Management CJTF CM) dâhil olan Alman radyasyon, kimyasal ve biyolojik saldırı koruma ekibi konuşlanmıştı.

Camp Doha, Kuveyt'in kuzeybatısında, Körfez kıyısında bulunan eski liman alanıdır. Üs, 1991 Birinci Körfez Savaşından bu yana Amerikan askerlerin Ortadoğu'daki başlıca lojistik merkezi olarak kullanılıyor.

2002'nin başından beri Camp Doha'da çok uluslu operasyon ekibinin komuta merkezi ve bazı birlikleri bulunuyor.

İkinci Körfez Savaşı'nın yaşandığı Mart-Nisan 2013'te ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) lojistik merkezi ve ortak operasyon merkezi yer alıyordu.

Limasol'daki Alman Donanması

2006'dan bu yana Limasol limanında Alman donanması konuşlandırılmış bulunuyor. Bu yıl Limasol limanına Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan operasyonuna katılmak üzere 8 askeri gemi giriş yaptı. Lübnan kıyılarına sadece 200 kilometre uzakta olan Limasol'da ayrıca Almanlara ait bir lojistik üssü bulunuyor.

Yılın başında Alman deniz kuvvetlerinin hizmetine K130 sınıfı yeni korvetler girdi. Bu küçük savaş gemileri Baltık Denizi'nde, Akdeniz'de ve Somali yarımadasında başarıyla kullanılıyor.

Decımomannu Askeri Havalimanı, İtalya

Havalimanı Akdeniz'de, İtalya'nın Sardinya adasının güneyinde yer alıyor. Geçtiğimiz yılın sonunda Almanya, hava kuvvetlerine ait taktik antrenman grubunun lağvedilmesi nedeniyle üssü kullanmayı sonlandırdı.

Soğuk Savaş döneminde bu havalimanı, birkaç NATO ülkesi tarafından antrenman amacıyla kullanılıyordu, ardından Decimomannu, İtalyan ve Alman hava kuvvetlerine hizmet vermeye başladı.

Havalimanında 3000 metre uzunluğunda kalkış pisti bulunuyor, Kuzeyden güneye doğru döşenen pistin batısında, kışla ve otopark alanları dâhil askeri yapıların büyük bir kısmı ye alıyor. Pistin paralelinde yer alan ve park için kullanılan pistte aynı anda 100 adet uçak park edilebiliyor.

Geılenkırchen, NATO Üssü, Almanya

Federal Alman Meclisi Sol Parti lideri Sahra Wagenknecht, Alman yönetime askerlerin konuşlandırılması için prensipte yeni bir alternatif olarak Almanya'yı sundu.

NATO'nun Almanya'daki en önemli üslerinden biri olan Geilenkirchen, Kuzey Ren Vestfalya'da aynı adı taşıyan kentin yanında, Hollanda'nın sınır bölgesinde yer alıyor.

İlk başta Royal Air Force Station Geilenkirchen olarak bilinen üs, NATO'nun keşif uçuşlarını gerçekleştiren hava kuvvetlerinin (NATO Airborne Early Warning & Control Force — NAEW&CF) kullandığı en önemli üstür. Pist uzunluğu 3051 metre.