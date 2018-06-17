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 İNCİRLİ ALT GEÇİDİNİ SU BASTI ARAÇLAR MAHSUR KALDI -2

  * Araçlarda bulunan 5 kişiyi itfaiye kurtardı  Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

17 Haziran 2018 16:22

 

* Araçlarda bulunan 5 kişiyi itfaiye kurtardı 

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bir minibüs ile bir kamyon su birikintesinden geçemeyince mahsur kaldı. Bağcılar-Bakırköy hattındaki minibüste bulunan 5 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Belediye ekipleri de suyu çekmek için çalışmalara başladı. 

Görüntü Dökümü:
İNCİRLİ
-Alt geçit
-Su birikintisi
-Kurtarma çalışması
-Detaylar

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