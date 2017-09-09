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İncir ağacından düşünce öldü

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde incir ağacından düşen Yunus Kahveci öldü

09 Eylül 2017 16:39

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde incir ağacından düşen Yunus Kahveci öldü.
Olay, öğle saatlerinde, Hastane Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin önünde bulunan ağaca incir toplamak için çıkan Yunus Kahveci, dengesini yitirince ağaçtan düştü. Yakınları, Yunus Kahveci\'nin yaralandığını görünce 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yunus Kahveci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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