İncir ağacına kendini astı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde yaşayan Abdullah T. (21), evlerinin bahçesinde ağaca bağladığı telefon kablosuyla kendisini asarak yaşamına son verdi.

Derik ilçesi Kale Mahallesi 128\'inci Sokak\'ta meydana gelen olayda, Abdullah T., henüz belirlenemeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu, dün gece evlerinin bahçesindeki incir ağacına bağladığı telefon kablosuna kendisini astı. Gece bahçeye çıkan anne Şükran T., oğlunu ağaçta asılı halde görünce çığlıklar atıp, yardım istedi. Çığlık ve ağlama sesleriyle uyanarak eve gelen komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi\'ne kaldırdığı Abdullah T., burada doktorların çabasına rağmen hayata döndürülemedi.

Dayısı Sabri Ö., yeğeni Abdullah T.\'nin Bingöl\'de bir özel firmada çalıştığını belirterek, \"Eniştem İstanbul\'da çalışıyordu. Abdullah da 4 gün önce Bingöl\'deki işinden izinli olarak gelmişti. Akşam saatlerinde annesi ve kardeşleriyle birlikte sohbet etmiş ve hiçbir sorun yoktu. Herkes yattıktan sonra annesine biraz daha televizyon izleyeceğini söylemiş. Annesi gece yarısı su içmek için bahçeye çıktığında Abdullah\'ı bahçedeki incir ağacında asılı olarak bulmuş. Ağlama ve bağırma sesleri üzerine komşuları gelmiş. Abdullah\'ın hiçbir sorunu yoktu, neden böyle bir şey yaptı biz de anlamadık\" dedi.

Abdullah T.\'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Mardin Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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