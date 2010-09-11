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Dünya

İNCİL'İ YAKMAK İSTEYEN İŞADAMI ENGELLENDİ JOHANNESBURG (A.A)

11 Eylül 2010 16:10

-İNCİL'İ YAKMAK İSTEYEN İŞADAMI ENGELLENDİ JOHANNESBURG (A.A) - 11.09.2010 - Güney Afrika'da, ABD'de rahip Terry Jones'un 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim yakma planına karşılık İncil'i yakma tehdidinde bulunan işadamı engellendi. Güney Afrika'da yayımlanan Saturday Star gazetesi, Johannesburg kentindeki Yüksek Mahkeme'nin yayımladığı kararla, kentteki bir meydanda "İncil'i yakma günü" düzenlemek isteyen Muhammed Vavda'nın bu planını hayata geçirmesini engellediğini yazdı. Rahip Terry Jones'un planının kendisini sinirlendirdiğini ve incittiğini belirten Vavda, "Benim eylemim ona yönelikti. Onu bir şekilde durdurmak istiyordum" dedi. Güney Afrikalı işadamının İncil'i yakmasını engellemek için Müslüman aydınlardan oluşan "Gerçeği Arayanlar" grubunun mahkemeye başvurduğu, Vavda'nın da mahkemenin kararından memnun olduğu belirtildi.

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