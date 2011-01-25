-İNCİL'E ZARAR VEREN KÖPEĞİ ÖLDÜREN KADIN TUTUKLANDI COLUMBIA (A.A) - 25.01.2011 - ABD'de, İncil'i kemirdiği için yeğeninin pit bull cinsi köpeğini elektrik kordonuyla asıp, yanarak ölmesine neden olduğu bildirilen kadın, bir hayvanı vahşice öldürmekten tutuklandı. Hayvanların korunması programı yetkilileri, 65 yaşındaki kadının "şeytan köpek" olduğunu söylediği dişi köpeği, komşuların çocuklarına zarar verebileceği endişesiyle öldürdüğünü anlattığını belirtti. Yetkililer, hafta sonunda tutuklanan kadın için henüz kefalet ücreti belirlenmediğini ve kadının avukatı bulunmadığını kaydederken, sanığın mahkum olması durumunda 3 ay ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.