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'İncil ve Tevrat da seçmeli ders olsun'

TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nun ilk toplantısında, İslamiyet dışındaki diğer dinlerin seçmeli ders olarak okutulması önerisi yapıldı. Ak Parti ve MHP destek verdi.

21 Ekim 2011 03:00


T24 - TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nun ilk toplantısında, İslamiyet dışındaki diğer dinlerin seçmeli ders olarak okutulması önerisi yapıldı. Ak Parti ve MHP destek verdi.


TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nun ilk toplantısında, İslamiyet dışında kalan diğer dinlerin okullarda seçmeli ders olarak okutulması önerisi yapıldı.


ntvmsnbc'nin haberine göre, komisyonun ilk gündem maddesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Eğitim-Araştırma Yerleşkesi kurması oldu. Ancak toplantıda Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın “Gençler yabancı dinleri de öğrenmeli. İncil, Tevrat, Zebur da seçmeli derslerle yardımcı ders kitapları ile okutulmalı” önerisi en dikkati çeken konu oldu.


Ak Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Uçma’nın önerisini destekleyerek, farklı dinlerin öğretilmesinin, o dine mensup kişilere karşı ön yargıları da yıkabileceğini ifade etti.


MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de özellikle arşivlerden daha iyi yararlanılması açısından Osmanlıca’nın da okullarda öğretilmesi gerektiğini belirtti.



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