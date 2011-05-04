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İnci Sözlük AİHM'e gidecek

Yurtiçindeki hukuki yolların tükenmesi halinde 22 Ağustos filtresine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilecek.

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - Yurtiçindeki hukuki yolların tükenmesi halinde 22 Ağustos filtresine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilecek.

 
İnternetin en keyifli ve muhalif sözlük sitesi İnci Sözlük 22 Ağustos 2011 tarihinde başlayacak olan filtre uygulamasına karşı öncelikli olarak iç hukuka başvurmaya, sonuç alınamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmeye karar verdiğini açıkladı.

Sitede yer alan yazılarda, sansür yönetmeliğine karşı iki plan geliştirildi.

İlk planda AİHM’ye başvurmak için tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi gerektiğinden yola çıkılarak öncelikle Türk mahkemelerinde hakkın aranması kararı verildi.

İkinci planda tüm iç hukuk yollarının tükendiği varsayılarak AİHM’ye başvurulması planlanıyor. Bunun için yapılması gerekenleri toplayarak bir araya getiren İnci Sözlükçüler bununla ilgili yol haritasını da web sitelerinden yayınladı.

Sitede verilen başvuru adresi şöyle:

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
France

tel: +33 (0)3 88 41 20 18
fax: +33 (0)3 88 41 27

Başvurunun nasıl yapılacağı da bu linkte anlatılıyor. Ayrıca formun Türkçe doldurulabildiği, başvuru için ücret alınmadığı, AİHM’de Türkçe hizmet veren bir masanın bulunduğu ve başvuru belgelerinin Türkçe olarak posta yoluyla gönderilebildiği belirtiliyor.


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