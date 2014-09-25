İnci Sineması'nın yerine yapılacak otel ve rezidansın sahibi AKP'li çıktı

İnci Sineması'nın yıkım kararını 2012 yılında Planlama Müdürlüğü'nün karşı çıkmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi aldı. Sinemanın yerine otel ve rezidansa onay veren plan tadilatını iki CHP'li yargıya taşıdı. Dava sonuçlanmadan sinema yerle bir edildi.

Radikal.com.tr'den Ercan Sarıkaya'nın haberine göre, Yeşilçam filmlerinin tarihi mekanı İnci Sineması yerine otel yapılmak için yerle bir edildi.



1946 yılında inşa edilen ve uzun zaman Yeşilçam filmlerinin halkla buluşma noktası olan İnci Sineması, Emek Sineması’nın akıbetini yaşadı. Peki İnci Sineması adım adım nasıl yok edildi?. Arkasındaki gerçek ne?

Yıkım kararını İBB Belediye Meclisi verdi

Halaskargazi Caddesi ile Nişantaşı’nın birleştiren yerde bulunan Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı’na ait 15 bin 409 metrekare arazi içinde İnci Sineması, dükkânlar, Pangaltı Özel Ermeni İlköğretim Okulu ve lisesi ile Pangaltı Ermeni Katolik Kilisesi bulunuyordu. Vakıf 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne plan tadilatı için başvurdu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP’li üyelerin karşı çıkmasına rağmen oyçokluğu ile arazi üzerindeki okul ve kiliseyi aynen koruyup geri kalan sineman ve mağazaların bulunduğu alana otel ve rezidans yapılmasının önünü açan karara imza attı.

Türk sinemasının 100. yılında İnci Sineması yıkıldı.

Planlama Müdürlüğü yıkıma karşı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilen İmar Komisyonu raporunda planlama müdürlüğü yapılan plan değişikliğini karşı çıkmış. Müdürlük görüş yazısında şunları vurgu yapmış: “Yaklaşık 8 bin 400 metrekarelik bir alan, sosyal donatı alanından çıkarılarak, otel alanına alınıyor. Kaldırılan donatı alanına karşılık yeni sosyal donatı ayrılmadığı görülmektedir. Ancak, Plan Yapım Yönetmeliği'ne göre; imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz.



Zorunlu hallerde, bir tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması gerekmektedir. Plana okul ve kilise alanı da dahil edilerek inşaat alanı hesaplanmıştır. Turizm tesis alanında emsalin gerçekte zemin üstünde 5.40'a ulaşacağı, emsal hesabı dışında bırakılan bodrum katlar ve ticari otopark alanı ile birlikte bu emsalin daha da artacağı, ayrıca halen üzerinde mevcut yapılar bulunan okul ve kilise alanın imar hakkının iki kere kullanılmış olacağı, teklife konu alanın bir kısmının Taksim-4.Levent Metro Koruma Bandı içerisinde, yapı temeli kısıtlama alanı içinde kalmasına rağmen, bodrum katlardaki yapılaşmanın parsel tamamında yapılması öngörülerek, metro hattının dikkate alınmadığı görülmektedir. Yapılacak plan değişikliğinin caddesi üzerinde yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu emsal teşkil edici ve sosyal donatı alanını azaltıcı nitelikte olduğu görülmektedir" denilerek plan değişikliğine karşı görüş vermiş. Ancak müdürlüğün bu karşı görüşüne rağmen karar meclisten oyçokluğu ile geçti.

9 katlı otel ve alışveriş merkezi yapılacak

Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen kararda şunlar vurgulandı: “Turizm Tesis Alanında, otel, motel, apart konaklama tesisleri, günübirlik tesisler ile birinci bodrum kat ve zemin katında ticari fonksiyonlar yer alabilir. Bodrum katlar arazinin tamamında yapılabilir. Birinci bodrum kat iskan edilebilir, emsal hesabına dâhil değildir. Diğer bodrum katlarda, otopark yönetmeliği uyarınca ayrılması gereken otopark alanı ayrıldıktan sonra kalan alanda ticari kat otoparkı yapılabilir, bunlar emsal hesabına dahil edilmez. İnşaat emsali 3, yükseklik ise 27.50 metredir.”



Meclis kararı ile İnci Sineması’nın bulunduğu alanda sadece yer üstünde 45 bin metrekarelik 9 katlı otel ve alışveriş merkezi inşaatının önü açıldı. Bodrum katlarla birlikte inşaat alanın yaklaşık 80 bin metrekareye ulaşacağı belirtiliyor.

CHP'li üyeler planın iptali için Danıştay'a başvurdu

Planın meclisten geçmesi üzerine CHP’li meclis üyesi Dursun Çaltı ile Hüseyin Sağ planın iptali için mahkemeye başvurdu. İstanbul İdare Mahkemesi davayı ehliyet yönünden reddetti. Meclis üyeleri Danıştay’a başvurdu Danıştay yerel mahkemenin kararı bozdu. Dava, yerel mahkemede devam ederken İnci Sineması yerle bir edildi.

Projeyi eski AKP Meclis Üyesi üstlendi

Vakfa ait arazideki projeyi eski Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi işadamı Mehmet Uyanoğlu yapıyor. Uyanoğlu, Beşiktaş ’ta azınlıklara ait arazilerde yaptığı inşaatlar ile biliniyor.