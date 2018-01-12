İnci kefali yüklü araçtan 10 kilo eroin çıktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, polisin takibe alarak durdurduğu inci kefali yüklü araçta yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine plakası belirlenen aracı takibe aldı. Hafif ticari araç Kaynaşlı\'da durduruldu. İnci kefali yüklü araçta narkotik köpeği \'Shadow\' ile arama yapıldı. Aracın farklı yerlerine gizlenmiş paketler halinde 10 kilo eroin ele geçirildi. Polis, S.C. ve K.L.\'yi gözaltına aldı. S.C. ve K.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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