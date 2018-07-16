İnce'ye destek kampanyası düzenleyen mobilyacı şu an ne yapıyor?

24 Haziran seçimleri öncesinde "2. İnce tura kadar 2. Ürün yüzde 20 indirimli" yazarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek veren mobilyacı dükkanını kapattı.

24 Haziran seçimleri öncesinde İzmir'in Konak ilçesinde bir mobilya firması başlattığı kampanyada camına "2. İnce tura kadar 2. Ürün %20 indirimli" yazarak Muharrem İnce'ye destek vermişti.

İz Gazete'de yer alan habere göre 24 Haziran seçimlerinin ardından o mobilyacının dükkanı kapattığı ve dükkanın artık kiralık olduğu öğrenildi. Mobilyacı dükkanının neden kapandığı bilinmezken, 24 Haziran seçimleri öncesinde büyük ilgi toplamıştı. İşte o mobilyacının son hali:



