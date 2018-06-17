"İnce'ye CHP ötesi ilgi var; Diyarbakırlı esnaf, 'Bize 1 milyon ödünç verin, size 2. turda 6 milyon geri ödeyelim' dedi"

Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye parti ötesi bir ilgi olduğunu belirterek "Geçenlerde Diyarbakırlı bir esnaf, İstanbullu müşterisine 'Siz bize 1 milyon ödünç verin, biz size ikinci turda 6 milyon geri ödeyelim' diyor. Tabanda,partiler-üstü bir stratejik zekâ var. Kimse yönlendirmeden hesap-kitap yapıyor seçmen" dedi.

Aydıntaşbaş, "Emanetim sende saklı" başlığıyla yayımlanan (17 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece HDP ve Muharrem İnce değil, bu seçimde herkesin cebinde birkaç puanlık emanet oy var. Farklı saiklerle Saadet ve İYİ Parti’ye yönelen, ‘Hadi bir de onları deneyelim’ diyen seçmenler var. Aman ha! HDP’ye, Muharrem İnce’ye, Saadet Partisi’ne ve İYİ Parti’ye şimdiden rica ediyorum. Bu geçişkenlik güzel; ancak size doğrudan bir mesaj içeriyor. Bakın bu oylar, halkın demokrasi bloğundan geliyor. Size, seçim sonrası Meclis’te demokrasiye geçiş sağlamanız için verilen bir emanettir bu. Lütfen gözünüz gibi bakın, itinayla saklayın"