İnce'nin mitingine katılanlara "Piç" diyen müdür yardımcısı: Bu sefer elimiz de belimiz de boş değil!

İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Ortaokul Müdür Yardımcısı Aydın Şen, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine katılanlara yönelik olarak "Piç" dedi. Şen, "15 Temmuz'da elimiz de belimiz de boştu bu sefer ne elimiz boş olur ne belimiz. Yiyen çıksın sokağa" ifadesini kullandı.

İnce'nin iki gün önce Kadıköy'de düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı miting, sosyal medyada çok konuşuldu.

Hesap tanıtımında, İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Ortaokul Müdür Yardımcısı yazan “aydin” isimli kullanıcı, İnce’nin mitingine katılanları tehdit etti. Okulun kadrosuna bakıldığında, Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aydın Şen isimli biri bulunuyor.

"Yiyen çıksın sokağa"

Tehditlerinin çok fazla paylaşılmasının ardından hesabını kapatan Aydın Şen, Kadıköy’deki mitinge katılanları şöyle tehdit etti:

“15 Temmuz'da denediniz tank ile uçak ile tüfek ile baş eğmedik, şimdi Kadıköy'de 3-5 piçle mi başaracağınızı sanıyorsunuz? 15 Temmuz'da elimiz de belimiz de boştu bu sefer ne elimiz boş olur ne belimiz!!! Yiyen çıksın sokağa!!!”

"Ne kadar it uğursuz varsa"

Hükümete yakın televizyon yorumcu Ömer Turan’ın, Kadıköy’deki mitingle ilgili paylaşımına da yorum yapan Aydın Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Çıksınlar Ömer abi hazır çıkmışken kıyıda köşede ne kadar it uğursuz varsa 15 Temmuz'da asker diye bir şey yapmadığımız itlerin acısını alırız.”