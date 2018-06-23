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İNCE'NİN MALTEPE MİTİNGİ: MİTİNG ALANINDA TOPLANMALAR BAŞLADI 

  Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Maltepe'de yapacağı miting alanında toplanmalar başladı

23 Haziran 2018 14:25

 

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, Maltepe\'de yapacağı miting alanında toplanmalar başladı. İstanbul\'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra içeri alınıyor. Mitinge gelenlerin Türk bayrakları ile Atatürk ve İnce\'nin fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapalı durumda.
 
Görüntü Dökümü:
-Maltepe sahil yolu
-Mitinge gidenler
-Vapurla gelenler 
-Arama noktaları 
-Detaylar 
 

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