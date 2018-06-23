İnce'nin İstanbul mitingi için Maltepe'deki hazırlıklar bitti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün yapacağı büyük İstanbul mitingi için Maltepe Miting alanındaki çalışmaların sonuna gelindi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bugün saat 13.00’da yapacağı miting için Maltepe’deki alanda hazırlıklar tamamlandı. Alana büyük bir platform kurulurken, kurulan ses sistemi de denetlendi Güvenlik amacıyla Maltepe’deki alanın tüm çevresi polis bariyerleri ile çevrilirken, mitinge gelenler kontrol noktalarından geçerek içeriye alınacak.



“3 Milyon kişi bekliyoruz”

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada “İstanbul’un 958 mahallesinden Maltepe’ye servis araçlarımız var. Ayrıca saat 09.00’dan itibaren 13 iskeleden vapur servislerimiz de mevcut. Saat 09.30’dan sonra alana girişler başlayacak. Mitingde 3 milyon kişi bekliyoruz” dedi.

Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Öte yandan miting nedeniyle bazı yollar saat 08.00 den itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada “Cumartesi günü saat 13.00’deki miting için saat 08.00’dan itibaren miting bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ve D-100 karayolunu kullanmaları tavsiye edildi” denildi.