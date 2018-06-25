İnce'nin açıklamasının ardından Twitter'da kampanya: Yürü önümüzde!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün (24 Haziran 2018) yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarıyla ilgili olarak kullandığı “Yüzde 30 barajını yıktık. 50 barajını da yıkacağız. Bana ‘Yürü önümüzden’ derlerse ben varım, hazırım” ifadesi, sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da on binlerce kullanıcı, "Yürü önümüzde" tabelasıyla paylaşımlarda bulundu.

Söz konusu tabela, kısa sürede Twitter'da birinci sıraya yükseldi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre İnce, yüzde 30.79 oranında oy almıştı. İnce, sonuçlarla ilgili olarak "Oy çaldılar. 10 milyon mu çaldılar; hayır. Seçimi kazandılar. Kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok. Sadece tweetlerle öğrenilmesi şık olmadı. O konuda hatam var" demişti.

Twitter'da paylaşılan bazı mesajlar şöyle: